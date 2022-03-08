Yeni otomobil almak giderek zorlaşacak

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Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo gibi dünya çapında otomobil markalarını çatısı altında barındıran ve satış bakımından dünya çapında beşinci otomobil şirketi olan Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, ödenebilir otomobilin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Otomobil üretimini zaman zaman durma noktasına getiren çip krizinin ve salgın döneminde başlayan tedarik zincirindeki aksamaların devam edeceğini, bu yüzden otomobil üretiminin yavaşlayacağını ve piyasada yeteri kadar araç olmayacağını belirten Tavares, tüm bu faktörlerin de fiyatları artıracağını söyledi.

Öte yandan çelik fiyatlarındaki artış da otomobil üretimi maliyetine yansıyacak. Rusya-Ukrayna savaşının bu durumu daha da kötüleştireceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra otomobilde karoseri ve motor üretiminde gerekli olan alüminyumun hammadde fiyatındaki artış da üretim maliyetlerini olumsuz etkileyecek. Alüminyumun 2021 yılı kasım ayında bir ton fiyatı 2 bin 554 dolar iken bu rakamın su anda yaklaşık 3 bin 500 dolara çıktığı belirtildi. Aynı şekilde katalizör üretiminde kullanılan Paladyum madeninin 1 ton fiyatı 1600 dolardan yaklaşık 2 bin 700 dolara yükseldi. Hammadde fiyatlarındaki artışa paralel olarak enerji fiyatlarının artması ve yükselen enflasyon da otomobil üretiminin maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Bild gazetesi bu nedenle, Mercedes’in G klasmanı modellerinin fiyatlarını şimdiden yükselttiğini yazdı. Bir diğer nokta ise elektrikli otomobillerin üretim maliyetinin normal araç üretim maliyetinden daha yüksek olması.