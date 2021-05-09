Yeni bir maske skandalı daha!

WDR ve NDR televizyonları ile Süddeutsche gazetesinin ortak haberine göre, Münih’te Little Penguen isimli reklam ve tanıtım ajansı bulunan Andrea Tandler, maske satışında etkili olan İsviçreli Emix şirketiyle ortak hareket ederek, bakanlıklarla irtibata geçti. İlişkiler sonucu Almanya’daki sağlık ürünlerinin tedarikiyle ilgili kurumlar, söz konusu şirketten 670 milyon euro tutarında maske alımı yaptı. Alıma aracı olduğu belirtilen Tandler’in ise 50 milyon euro’ya yakın komisyon aldığı iddia edildi.

CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, bütçe araştırma komisyonuna verdiği ifadeyle konudan haberdar olduğunun anlaşıldığı ve satışa aracılık yapan Tandler ile görüşmeler yaptığı belirtilen haberde, eski federal savunma bakanlarından, Bavyera’nın efsane başbakanı Franz Josef Strauss’un Avrupa Parlamentosu’nda CSU’dan milletvekili olan kızı Monika Hohlmeier’in de adı geçti. Hohlmeier’in arkadaşı olduğu belirtilen Andrea Tandler ile İsviçreli şirketi bir araya getiren isim olduğu iddia edildi.

İsviçreli şirketin federal bakanlıklar dışında, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerine de miktarı belirlenemeyen maske satışı yaptığı kaydedildi.