Yem ve bakım için acil destek lazım
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birçok şirket ve kurum gelir kaybı yaşadı. Almanya’nın en eski hayvanat bahçesi olan Berlin Hayvanat Bahçesi de içinde bulunduğu maddi sıkıntı nedeniyle Berlin Senatosu’ndan destek istedi.
HAYVANAT Bahçesi yönetimi, ziyaretçi alamadıkları için 16 milyon euro gelir kaybı olduğunu, hayvanların yemi ve bakımı için acilen maddi destek verilmesi gerektiğini duyurdu. Konu eyalet parlamentosu komisyonunda görüşülecek. Berlin Maliye Senatörlüğü, hayvanat bahçesinin salgın nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntının bilindiğini ve çözüm bulunacağını açıkladı. Berlin Hayvanat Bahçesi, 2020 ve 2021’in ilk yarısında koronavirüs nedeniyle çok az sayıda ziyaretçi alabildi. 2020 yılında Berlin Hayvanat Bahçesi’nin 12.66 milyon euro ciro kaybı yaşadığı, 2021’deki tahmini kaybın da bu rakama yakın olduğu belirtildi.