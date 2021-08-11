Yem ve bakım için acil destek lazım

HAYVANAT Bahçesi yönetimi, ziyaretçi alamadıkları için 16 milyon euro gelir kaybı olduğunu, hayvanların yemi ve bakımı için acilen maddi destek verilmesi gerektiğini duyurdu. Konu eyalet parlamentosu komisyonunda görüşülecek. Berlin Maliye Senatörlüğü, hayvanat bahçesinin salgın nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntının bilindiğini ve çözüm bulunacağını açıkladı. Berlin Hayvanat Bahçesi, 2020 ve 2021’in ilk yarısında koronavirüs nedeniyle çok az sayıda ziyaretçi alabildi. 2020 yılında Berlin Hayvanat Bahçesi’nin 12.66 milyon euro ciro kaybı yaşadığı, 2021’deki tahmini kaybın da bu rakama yakın olduğu belirtildi.