Yaz tatili için uyarısı: ‘Sakın rezervasyon...’

“SALGININ daha da yayılmasını hesap etmek zorundayız. Korona önlemlerinin hangi boyutlarda seyredeceğini bilemediğimiz için gelecek için bu günden seyahat rezervasyonu yapmak yanlış olur. Seyahat uyarısını ancak virüsten emin olduktan sonra kaldırabiliriz. Mayıs ayının başında yeniden durum değerlendirmesi yapacağız. Fakat fazla umutlu olmamak lazım.” Korona salgını öncesi Almanya dışında bulanan 240 bin Alman vatandaşını tahliye ettikleri bilerten, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yazın bir tahliye operasyonu yapamayacaklarını söyledi.