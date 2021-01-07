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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Yaşlı çiftin kavgası ölümle bitti

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Yaşlı çiftin kavgası ölümle bitti
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Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşlı çiftin kavgası ölümle bitti. 93 yaşındaki kadın mezara, 83 yaşındaki kocası ise cezaevine girdi.

Neukölln semtindeki cinayeti, katil zanlısı polise kendisi bildirdi. Eve gelen güvenlik güçleri, kadının şiddet sonucu öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının vücudunda çok sayıda darp izlerinin belirlenmesi üzerine 83 yaşındaki koca tutuklandı. Yaşlı çift arasında, ölümle sonuçlanan kavganın nedeniyle ilgili ise polis bilgi vermedi. Cinayeti 8 nolu cinayet masası ekipleri üstlendi.

 

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