Yaşlı çiftin kavgası ölümle bitti

Neukölln semtindeki cinayeti, katil zanlısı polise kendisi bildirdi. Eve gelen güvenlik güçleri, kadının şiddet sonucu öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının vücudunda çok sayıda darp izlerinin belirlenmesi üzerine 83 yaşındaki koca tutuklandı. Yaşlı çift arasında, ölümle sonuçlanan kavganın nedeniyle ilgili ise polis bilgi vermedi. Cinayeti 8 nolu cinayet masası ekipleri üstlendi.