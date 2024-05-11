Yaşlı bakımında asgari ücret zammı

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* Bakım yardımcıları için 14.15 Euro’dan 15.50 Euro’ya

* Nitelikli bakım yardımcıları için 15.25 Euro’dan 16.50 Euro‘ya

* Bakım uzmanları için 18.25 Euro’dan 19.50 Euro’ya yükselecek.

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YAKLAŞIK 1 milyon 250 bin kişinin yaşlı bakım alanında istihdam edildiği Almanya’da bu aydan itibaren bu sektörde çalışanlar için daha yüksek bir asgari ücret tarifesi uygulamaya girdi. Asgari ücretin artırılmasıyla, 2049 yılına kadar 960 bin kişilik istihdam açığının bulunduğu yaşlı bakım sektörünün daha cazip bir iş alanı haline getirilmesi ve bu yolla istihdamın artırılması amaçlanıyor. 1 Mayıs’tan itibaren yaşlı bakımında göre alan personelin kalifiye düzeyine göre alacakları asgari saat ücretleri, mevcut ve zamlı hali şöyle olacak:

KfW’YE TEŞVİK BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Müstakil konut sahiplerinden sonra mayıs sonundan itibaren, artık apartman sahipleri ve ev sahiplerinden oluşan kooperatif birlikleri de, kalorifer sistemlerini yenilemek için Alman devletinin sunduğ teşvik imkânlarından yararlanabilecekler. KfW adlı Alman kalkınma bankasına yapılacak teşvik başvuruları bu ayın sonundan itibaren başlıyor. Tek ailelik müstakil konut sahipleri için şubat sonunda başlayan teşvik başvuru süreci kapsamında, desteklenebilir maliyetlerin yüzde 70’ine kadar mali destek alınabilir. İklim ve çevre dostu bir ısıtma sistemi takılması için ödenecek temel destek miktarının, maliyetin yüzde 30 oranında olacağı açıklandı. Ayrıca birtakım ek teşvikler de söz konusu. Kalorifer sistemindeki dönüşüm için ayrılan teşvik ödeneğinden yararlanmanın ön koşulu, modernizasyon çalışmasını bu alanda faaliyet gösteren bir uzman şirketi tarafından yapılıyor olması ve planlanan dönümüze ilişkin bir sözleşmenin ibrazıdır.

DB YOL UGULAMASI SONA ERİYOR

Alman demiryolları işletmesi DB’nin yol uygulaması, 2 Mayıs 2024 itibariyle sona erdi. Bundan böyle, Alman Demiryolları bağlantı arama, bilet rezervasyonu ve bölgesel, şehir içi ve uzun mesafe demiryolu taşımacılığı için bilgilendirme hizmetleri DB Navigator uygulamasında bir araya getirilecek. DB, söz konusu çevrimiçi bilgi hizmetlerini birleştirmekle, yolcuları için çevre dostu mobilite çözümlerinin sorunsuz ve ihtiyaca uygun planlanması ve rezervasyon hizmetlerinin sunulması için bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Edinilen bilgiye göre, bu yolla DB trenlerindeki gecikmeler ve alternatif rota bilgileri hakkında yolcuların bilgilendirmeye devam edecek.

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YENİ ARAÇ ETİKETLERİ YOLDA

Almanya’da mayıs ayında yürürlüğe giren diğer bir yenilik uyarınca, acente otomobil satın almak isteyen müşteriler araç hakkında satıcıdan daha geniş bilgi alabilecekler. Bu aydan itibaren yeni araç satan şirketler için, alıcılara, belirli tüketim ve emisyon bilgilerini vermeyi zorunlu hale geldiği bildiriliyor. Söz konusu yeni uygulamayla, araçların enerji tüketimi etiketlemesi, 2017 yılında yürürlüğe giren AB yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi ve somutlaştırılması amaçlanıyor. Bu uygulamanın temelinde, Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) olarak bilinen test prosedürüne Avrupa genelindeki geçiş yatıyor. Yeni araç etiketi, acente araçları ‘A’ (yeşil, en iyi) ile ‘G’ (kırmızı, en kötü) arasında yedi CO2 verimlilik sınıfına göre ayırıyor. Bu önlemlerin amacı, daha fazla kişinin düşük emisyonlu ve enerji verimli araçlar satın almasını sağlamak ve otomobil üreticilerinin de daha fazla çevre dostu araç üretmelerini teşvik etmektir.

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YÜZDE 100 ORGANİK MAZOT DEVRİ

Trafiğe kayıtlı olan ve mazotla çalışan otomobil sayısı 14 milyon olarak açıklandığı Almanya’da mazotlu sahipleri, bu ayın başından itibaren, atık yağ, odun artıkları, selüloz atıkları veya balık artıklarından üretilen saf organik bazlı mazot satın alabilecekler. Bu tür organik dizel, şimdiye dek normal mazota ancak yüzde 7 oranında karıştırılabiliyordu. Artık yüzde yüz oranda saf mazottan oluşan yeni çevre dostu yakıtın adı da belli oldu. Yeni yakıtın adı HVO100 olarak belirlendi.

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İSVİÇRE’DEKİ TRAFİK CEZALARIYaz ayının yaklaşmasıyla birlikte tatilciler hazırlıklarını yapmaya başladılar bile. Almanya’dan yola çıkıp güneydeki ülke ve sahillere gitmek üzere İsviçre güzergâhını kullanacak yolculara bir uyarımız var. İsviçre bu aydan itibaren, bu ülkede işlenen trafik ihlallerinden kaynaklanan para cezaları, artık Almanya’da da tahsil edilecek. Şimdiye kadar İsviçre’deki trafik cezaları, Almanya’da mukim olan araç sahipleri için bağlayıcı değildi, çünkü İsviçre, Almanya ile bunun için gerekli olan trafik cezalarının tahsilatını öngören uluslararası bir uygulamayı henüz hayata geçirmemişti. Ancak bu durum değişiyor. 1 Mayıs’tan itibaren, Almanya İsviçre adına trafik cezalarını tahsil edilebilecek. İki ülke arasında yürürlüğe giren trafik iş birliği anlaşması uyarınca, aşırı hız veya yanlış park nedeniyle İsviçre’de kesilen cezalar, Alman makamları tarafından tahsil edilecek ve İsviçre’ye aktarılacak.

CEZADA 70 EURO SINIRI

Söz konusu uygulama, işlem masrafları dahil 70 Euro yani 80 İsviçre frangı tutarındaki cezalar için geçerli olacak. Diğer bir ifadeyle, İsviçre’de trafik ihlali sonucu 70 Euro’nın altında kesilen trafik cezalarının tahsilatı Almanya’da söz konusu olmayacak. Ancak bu tutarın üzerinde cezalar için Alman makamları devreye girecek. Alman otomobil kulübü ADAC’nin verdiği bilgiye göre, iki ülke arasında bu ayın başında yürürlüğe giren trafik yardımlaşma anlaşması uyarınca, Almanya kaynaklı trafik cezalarını icra yetkisi aynı şekilde İsviçre’ye de verilecek. Yani, İsviçre’de mukim olan bir otomobil sürücüsü, Almanya’da trafik kurallarını ihlal etmesi halinde, kesilen ceza İsiçre makamları tarafından tahsil edilebilecek.

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META’DAN YAPAY ZEKÂ UYARISI

Merkezi ABD’nin Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco Körfez Bölgesi’nin güneyinde kalan Silikon Vadisi’nde bulunan, ileri teknoloji ve inovasyon konusunda dünya genelindeki liderliğiyle tanınan X haberleşme platformunun da sahibi olan Meta şirketi, bu aydan itibaren yapay zeka (AI) ile üretilmiş veya manipüle edilmiş fotoğraf ve videoları silmek yerine ‘Yapay Zeka ile Üretilmiştir’ uyarısıyla işaretleyecek. Bu yeni uygulama, şirketin Facebook, Instagram ve kısa haberleşme servisi Threads’in platformlarını etkileyecek.

MAYIS AYINDAKİ TATİL GÜNLERİ

Geride bıraktığımız 1 ve 9 Mayıs’taki tatil günlerinin dışında bu ay 19 Mayıs Pazar günü ve 20 Mayıs Pazartesi günleri de Pantkot Yortusu nedeniyle resmi tatil günü. Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz veya Saarland eyaletlerinde çalışanlar, ayrıca ‘Fronleichnam’ adlı Hıristiyan aleminin kutladığı resmi bayram gününden faydalanabilecekler. Bu tatil günü 30 Mayıs Perşembe’ye denk geldiğini hatırlatmak istiyor, herkese güzel ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz.

DEVAM EDECEK: UÇAK BİLETLERİ TATİL ÖNCESİ ZAMLANACAK MI?