Yaşlı bakım yardımı 162 euroya kadar arttı

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KENDİ evinde yaşayan ve bakım ihtiyacı gezici bakım servislerince karşılananlara 2. bakım derecesinden itibaren ayrılan bakım ödeneği 35 ile 100 euro arasında artırıldı. 1.01.2022’den itibaren geçerli olan yeni bakım tarifesine göre, bakım derecesine bağlı olarak yapılan artışlar şu şekilde belirlendi:Bakım derecesi 2 için 689 eurodan 724 euroya (zam miktarı 35 euro)Bakım derecesi 3 için 1.298 eurodan 1.363 euroya (zam miktarı 65 euro)Bakım derecesi 4 için 1.612 eurodan 1.692 euroya (zam miktarı 80 euro)Bakım derecesi 5 için 1.995 eurodan 2.095 euroya yükseltildi (zam miktarı 100 euro).

KISA SÜRELİ YATIŞLARA DESTEK ARTTI

Bakım alanında yapılan artışlar, gezici bakım servislerinin sunduğu hizmetler için ayrılan bütçeye yapılan zamlarla sınırlı kalmadı. Gerek hastanedeki yatışları önlemek veya yatış sürelerini kısaltmak amacıyla yaşadıkları ev ortamı yerine geçici süreyle bakım evine taburcu edilen bakıma muhtaç hasta ve yaşlılar için ayrılan ve Almancası ‘Kurzzeitpflege’ olan yıllık ek bakım ödeneği, 1.612 eurodan 1.774 euroya çıkarılarak 162 euro zam yapılmış oldu.

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ARAÇ VE GEREÇLERE KISITLAMA

Örneğin hastaneden erken taburcu edilip tam sağlığına kavuşması için üç hafta süreyle bakım evine giden kişiye, bakım sigortası tarafından bundan böyle 1.774 euroya kadar maddi destekte bulunulacak. Bu miktarı artan yatış masraflarını ise bakıma muhtaç kişinin kendisi üstlenmesi gerekiyor. Kişi sosyal yardımla geçiniyorsa, aradaki farkı yardım aldığı sosyal yardım dairesi karşılamakla yükümlü olacaktır.

Bakım sigortasıyla ilgili bu yıl yürürlüğe konulan yeni düzenlemelerde yer alan tek olumsuzluk, bakım amaçlı araç ve gereçler alımı için ayrılan ödeneğin düşürülmüş olmasıdır. Buna göre, bakım 1. bakım derecesinden itibaren bakıma muhtaç hasta ve yaşlılar için tahsis edilen aylık 60 euroluk ödenek, 31.12.2021 itibariyle tekrar 40 euroya düşürüldü.BİTTİ

BAZI BAKIM YARDIMLARININ

GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Federal Alman hükümeti tarafından kaleme alınan, federal Parlamento’dan sonra Eyaletler Meclisi’nde de onaylanan Bakımı Güçlendirme Yasası uyarınca, geçici süreyle kolaylaştırılan yardımlardan yararlanma süresi 31.03.2022 tarihine kadar uzatıldı. Yaklaşık üç ay daha yürürlükte kalacak uygulamaların arasında şunlar var:

* Birinci dereceden itibaren bakıma muhtaç olanlara ödenen 125 euroluk ek yardımı kullanım alanı esnek tutulmaya devam edilecek ve örneğin alışveriş ve temizlik gibi konularda yardıma koşan komşulara cep harçlığı şeklinde harcanabilecek.

* Bakım derecesini tespit etmek üzere bakım sigortası tarafından görevlendirilen bilirkişiler, yüz yüze görüşme yerine, kişiden telefonla bilgi almak suretiyle de bakıma muhtaçlık tespitinde bulunmaya devam edebilecekler. Bilirkişinin yapacağı tespit şeklinin tayininde, bakıma muhtaç olan kişinin istek ve arzuları da dikkate alınacak.

* Bakım derecesine sahip olanların, bakım sigortasının talebi üzerinde altı ayda, bir mobil bakım servisi elemanı tarafından yerinde yapılan durum tespitinin, mart ayının sonuna kadar telefonda gerçekleştirilebilecek. Söz konusu durum tespitinde, bakım elemanı, bakıma muhtaç olan kişinin ihtiyacı duyduğu bakım hizmetlerinden yeterince faydalanıp faydalanmadığına veya bakımını yapan aile fertlerine ödenen bakım parasının, kişiye bakım hizmeti şeklinde yansıyıp yansımadığına bakıyor ve buna göre bakım sigortasına rapor veriyor.

* Bakıma muhtaç duruma düşen aile ferdinin bakım hizmetini organize etmek için sigortalı çalışan yakınlarına tanınan 10 günlük izin süresi, 31.03.2022 tarihine kadar 20 gün olarak kalmaya devam edecek. Bu sürede doğabilecek gelir kaybı, bakım destek parası (Pflegeunterstützungsgeld) adlı ödenekten yapılacak ödemeyle tanzim edilecek.

Sigortalıların çalışma saatlerinde, ailedeki bakıma muhtaç kişinin bakım ihtiyacına göre esnek hale getirilmesi konusunda işveren nezdindeki hak talebi de 31.03.2022 tarihine kadar mümkün olacak.

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ÇIRAK YETİŞTİREN

İŞLETMELERE PRİM

Almanya’da korona pandemisine rağmen çırak yetiştiren işletmeleri teşvik etmek için yeni yıldan itibaren yeni bir prim sistemi hayata geçiriliyor. Buna göre, pandemi döneminde eğittiği çırak sayısını koruyan hatta arttıran işletmeler, korona krizi nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşadılar ve hatta elemanlarını kısa çalışma programına dahil ettilerse, 1.06.2021 ve 15.02.2022 tarihlerinde işe aldıkları çırak başına 4 bin euro, mevcut çırak sayısını artıran işletmeler ise çırak başına 6 bin bin euro prim (Ausbildungsprämie plus) alabilecekler. Aranan koşulları taşıyan işletmelerin primli teşvik sisteminden yararlanmaları için, iş ajansına başvuru en geç çırakların üç aylık deneme sürelerinden sonra yapılmış olması gerekiyor.

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MOTORLU ARAÇ SİGORTASI

Almanya’da trafiğe kayıtlı olan yaklaşık 66 milyon otomobilden altı da biri için, mesuliyet sigortası (Haftpflichtversicherung) sınıflandırmasında 2022’de değişikliğe gidildi. Buna göre, ülke genelinde mesuliyet sigortası kapsamında bulunan 11 milyon motorlu araçtan 7 milyonu, yapılan değişiklik sonucu bir kademe yüksekten sınıflandırılacak ve bundan dolayı bu araçların sigorta bedelleri artacak. 4.3 milyon motorlu araç ise bir kademede alttan sınıflandırıldığı için, bu araçlar alınacak sigorta bedeli düşürülecek. Almanya genelindeki motorlu araç sahiplerinin dörtte üçü için mesuliyet sigorta prim bedelleri aynı kalacak.

ERKEK CİVCİVLERİN

TELEFİ YASAKLANDI

Almanya’da her yıl 45 milyon erkek civciv yumurtadan çıkar çıkmaz diri diri öğütülerek veya gazla zehirlenerek telef ediliyor. Dünya genelinde bu sayı 2.5 milyar olduğu açıklandı. Buna gerekçe ise şöyle: Erkek civcivler, yumurta üreticileri için ekonomik açıdan kârlı sayılmıyor. Çünkü erkek civcivler büyüyünce ne yumurtlayabiliyor ne de tavuklar gibi etli butlu oluyorlar. Hayvanseverler ise bu uygulamaya karşı yıllardır amansız mücadele veriyorlar. Federal Alman Yargıtayı, 2019’da aldığı emsal kararı uyarınca, civcivlerin telef edilmesi uzun vadede yasak olacak. Bunun için 1.1.2022 tarihine kadar bu konuda bir geçiş uygulaması söz konusuydu. Bu yılın başından itibaren ise Almanya’da erkek civcivlerin ekonomik değer taşımadıkları gerekçesiyle telef edilmesi artık yasaklanacak. Alman Tüketiciler Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle bir eleştiri dile getiriliyor: “Almanya, böyle bir yasağı hayata geçiren ilk ülke. Ancak bu yasak, yurtdışından ithal edilen yumurtaları kapsamadığından, Almanya’da yabancı menşeli yumurtaların satışına devam edilebilecek. Bu yumurtalar makarna veya pasta yapımında kullanılmaya devam edilebilecek.”