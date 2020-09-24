Yaşar Üniversitesi’nden çifte uluslararası iş birliği

DÜNYADA konuşulan en yaygın diller arasında yer alan Portekizceyi, 10 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan Yaşar Üniversitesi, Camoes Enstitüsü ile işbirliği protokolünü yeniledi. Protokole göre, Yaşar Üniversitesi öğrencileri, değişim programı fırsatlarından yararlanabilecek ve Portekiz Dili ve Kültürü ile ilgili yaz kurslarına katılabilecek. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine Portekiz’in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Tiago Paixao katıldı. ‘PORTEKİZCE ÖĞRENİN’

Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, dilin kültürel ilişkileri geliştirmede önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Yiğitbaşı, şunları söyledi: “Ülkeler arasındaki kültürel ilişkiler, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşır. Üniversitelerin görevlerinden biri de bu tür kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktır. Yaşar Üniversitesi’nde, Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle Portekiz kültürünü tanıtmak için birçok etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil olarak Portekizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dilin, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bu nedenle de imzalamış olduğumuz protokolün, bizlere bu ülke kültürü ve dilinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik girişimleri destekleme fırsatı sunacağına inanıyorum. Umuyorum ki, öğrencilerimiz bu protokolün getireceği olanaklardan faydalanacak ve bilgilerini derinleştirecekler. Sayın büyükelçiye buradaki değerli varlığı için teşekkürlerimi sunuyorum.”

KUTLAMALAR İÇİN İLK TERCİHİM İZMİR OLDU

Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva da İzmir’de bulunmaktan ve Yaşar Üniversitesi ile iş birliğinin sürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katkılarından dolayı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’e teşekkür eden Portekiz Büyükelçisi, “Protokol sayesinde geniş çerçevede bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. İzmir’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Portekiz’in ulusal gününü İzmir’de kutlamaktan dolayı onur duyuyorum. Kutlamalar için ilk tercihim İzmir oldu. Ayrıca Yaşar Üniversitesi ile bağlılığımızın ve dostluğumuzun bir sembolü olarak Portekiz kültürünü ve edebiyatını yansıtan çeşitli kitapları kütüphanenize armağan ediyorum. Umuyorum ki iş birliğimiz devam edecek” dedi. PORTEKİZ KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASINA BÜYÜK KATKI

İlk kez 2017 yılında yapılan iş birliği ile farklı bölümlerden öğrencilerin burslu olarak bu ülkeye giderek yabancı dil öğrenmesine olanak sağlandığını ve böylece Portekiz kültürünün Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yaygınlaşmaya başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, “2017 yılında Camoes Enstitüsü ile imzaladığımız protokol, Portekiz kültürünün Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yayılmasına büyük katkı sağladı. Bu protokolü yenilediğimiz için çok memnunum. 2010’dan bu yana 175 öğrencimiz üniversitedeki Portekizce eğitiminden faydalandı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın artacağına eminim. İş birliği protokolünün mümkün kıldığı programdan ise 2017 yılından bu yana 4 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerden ikisi Comibra Üniversitesi, biri Porto Üniversitesi ve biri de Lizbon Üniversitesi’nde eğitim aldı” diye konuştu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN FIRSAT

Yaşar Üniversitesi ile Belarus Devlet Üniversitesi arasında imzalanan ikili iş birliği protokolü ve öğrenci değişim anlaşması da Belarus’un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Yiğitbaşı, “Uluslararası ilişkilerin gelişmesi için gerekli koşulları yaratıyoruz. Çünkü uluslararası öğrenci ve akademisyenlerle iletişim kurmanın, insanların dünyayı farklı bir perspektiften görmelerini, böylece yeni kültürler ve ülkeler hakkında bilgi edinmelerini sağladığını düşünüyoruz. Bunun insanların dünyaya katkıda bulunma şansı bulduğu bir süreç olduğuna inanıyoruz. İmzalanan anlaşma, üniversitelerimizde uluslararasılaşma fikrini tanıtmak ve geliştirmek için iyi bir fırsat olacaktır” dedi.

KARŞILIKLI DENEYİM PAYLAŞIMI

Büyükelçi Victor Rybak da; “Yaşar Üniversitesi ile karşılıklı deneyimlerimizi paylaşmak mutluluk verici. Bugünkü anlaşmayı sadece bir anlaşma olarak görmüyorum. Bundan sonraki ilişkilerimiz ve aramızda gerçekleştireceğimiz başka anlaşmalar için de bir adım olarak görüyorum. Belarus ve Türkiye için neler yapabiliriz buna bakacağız” diye konuştu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise iki ülkenin bulundukları konum sayesinde kültürel ilişkileri ve ticareti geliştirme fırsatına sahip olduklarını ifade etti.

Fotoğraftakiler: (Soldan) Tiago Filibe Fonseca Batista Gil, Guilhenme Filipe Jesus Silva, Ahmet Yiğitbaşı, Paula Leal da Silva, Prof.Dr.Cemali Dinçer, Tiago Paixao, Ali Galip Ayvat