Yasalar değişti, bürokrasi değişmedi

Haberin Devamı

BERLİN Alevi Toplumu-Cemevi ile Hümanist İşverenler Derneği (HUV) ortaklaşa düzenledikleri toplantıyla Nitelikli İşgücü Yasası’nı ele aldı. Gazeteci Ali Varlı’nın yönettiği toplantıya Yeşiller Federal Meclis milletvekili Canan Bayram, SPD Berlin milletvekili Sevim Aydın ve avukat Dr. Martin Manzel konuşmacı olarak katıldılar. Berlin Cemevi’nde düzenlenen toplantıda yasadaki yenilikler, Almanya’daki istihdam ihtiyacı ve ülkeye iş gücü çekebilmek için gerekli alt yapının oluşup olmadığı tartışıldı. Toplantıya yüze yakın işveren katıldı. Milletvekili Sevim Aydın konuşmasında, Almanya’da her sektörde ve her bölgede ciddi anlamda istihdam açığı olduğuna dikkati çekti. Aydın, “İstihdam açığı demografik eğilimler ve dijitalleşme gibi birçok nedenden kaynaklanıyor. Yasalara rağmen açık kapanmıyor. Bunun da temel nedeni bürokrasinin yeteri kadar verimli çalışmaması. Yabancı diplomaların tanınma süresinin uzaması da büyük bir sıkıntı” dedi. Milletvekili Canan Bayram ise “Almanya göç ülkesi. Ancak bürokrasi henüz buna alışık değil. Yasaları yapmak tek başına yetmiyor. Bürokraside çalışanları da hazırlamak gerekiyor. Yasalarda takdir hakkı var. Takdir hakkı da genelde olumsuz olarak kullanılıyor. Bunun çözümü için daha fazla göçmenin bürokraside, odalarda ve baro gibi meslek birliklerinde yönetime girmesi gerekiyor. Odalarda ve meslek birliklerinin yönetimlerinde göçmen sayısı neredeyse hiç yok” dedi.

Katılımcılardan çok sayıda sorular konuşmacılara yöneltilirken avukat Dr. Martin Manzel de hem başkonsoloslukların hem de yabancılar dairelerinin nitelikli iş gücü yasasından yararlanarak gelmek isteyenlerin belgelerini çok ciddi şekilde incelediğini belirtirken yeni yasaların avantajlarına değindi. Dr. Manzel “Yeni yasada ‘Fırsat Kartı’, ‘AB Mavi Kart’ ve benzeri uygulamalar var. Yeni yasa kişilerin sadece Almanya’ya çalışmaya gelmelerine değil, insanların iş aramaya ve deneme süreli çalışmaya gelmelerine de fırsat veriyor. Özellikle ‘Fırsat Kartı’ işverenler için önemli avantajlar içeriyor. İş aramaya gelenler haftada 20 saat çalışma hakkı da elde ediyor” dedi.Meslekte ve Katılımda Başlangıç Projesi’ni üreten Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Şahin ise “Proje çalışmaları ile Berlin’de Türkiyeli her kesime danışmanlık ve bilgilendirme yapıyoruz. Katılımın bu kadar yüksek sayıda olması insanlara ve sorunlarına dokunduğumuzu gösteriyor. Her pazartesi ve cuma günleri 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz danışmalık hizmeti sunuyoruz” dedi. HUV Başkanı İrfan Şenkaya ise “Yeni yasa sorunlarımızı çözmüyor. Almanya’da her geçen gün istihdam açığı büyücek. Almanya’nın elini çabuk tutması lazım. Gelenler de burada kalmıyor. Almanya cazip olduğunu göstermeli” dedi. Cemevi Başkanı Dr. Yüksel Özdemir ise “Almanya 1950’li yıllardan beri iş gücü açığı yaşıyor. Önce misafir işçilerle çözmeye çalıştı. Şimdi de nitelikli iş gücü ile çözmek istiyor. Ben de 32 yıl önce doktor olarak buraya geldiğimde bürokrasi ile ciddi sorunlar yaşadım. Son 30 yılda yasalar değişmesine rağmen uygulamada yani bürokraside istenilen seviyeye gelinemedi” dedi.