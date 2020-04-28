Yasa dışı otomobil yarışında ikisi ağır üç yaralı

HAMM kentinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil 50 yaşındaki kadın sürücünün otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil sürüklenip bir ağaca çarparak durdu. Otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü ile yanında oturan 17 yaşındaki arkadaşı ağır yaralandı. 50 yaşındaki kadın sürücü ise kazayı hafif yaralı atlattı. Üç yaralı da hastanede tedavi altına alındı. İki gencin durumunun kritik olduğu kaydedildi. Polis yasa dışı otomobil yarışı yapanlar hakkında soruşturma başlattı. 20 yaşlarındaki iki sürücünün kimliği belirlendi. Diğer sürücünün ise kimliğinin belirlenmesi çalışması sürüyor. Polis, kimliği belirlenen 20 yaşlarındaki iki sürücünün ehliyetine el koydu.