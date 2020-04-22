Yardım etmek için 155’i arayıp yardım istediler

ALMANYA’da uzun yıllar polis memuru olarak görev yapıp emekli olan Memnune Doğan (67) ile öğretmen emeklisi eşi Seyfi Doğan (69), Kuşpınar Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşıyor. Doğan çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına takıldıkları için evden dışarı çıkamıyor. Bütün günlerini evde geçiren Doğan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yapmak istedi.



İnternet bankacılığı kullanamayan çift, kampanyaya para bağışında bulunmak için bankaya gidemeyince çareyi polisi aramakta buldu. 155 Polis İmdat telefonunu arayan çift, 65 yaş üzere oldukları için evden çıkamadıklarını, kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi, çiftin evine resmi polis ekibi gönderdi. Eve giden ekip, çiftin kimlik bilgileriyle birlikte kampanyaya bağışlanmak üzere verilen 2 bin TL’yi teslim alıp bankaya giderek parayı yatırdı. Dekontunu da daha sonra Doğan çiftine teslim etti.

Emekli öğretmen Seyfi Doğan, “Zaman yardımlaşma ve paylaşma, birlik beraberlik ve kardeşlik zamanıdır. Bu yardımla biz de çok mutlu olduk” dedi. Almanya’da narkotik polisi olan ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Memnune Doğan ise, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biz de elimizden geldiği kadarıyla katılmak istedik. Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Evden temizlik ve yemek yaparak zaman geçiriyoruz” diye konuştu.