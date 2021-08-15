Yardım alan serbest meslek sahiplerinin sayısı 6 kat arttı

FEDERAL İş Ajansı verilerine göre, sosyal yardım desteği alan tek kişilik şirket sahibi serbest meslek sahiplerinin sayısı 6 kat arttı. Korona krizinde ayakta kalmaya çalışan yaklaşık 134 bin serbest meslek sahibi, gelirlerindeki düşüşe rağmen şirketlerini kapatmamak için sosyal yardım talebinde bulundu.

‘TAMAMEN NORMALLEŞME OLMAYACAK’

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, “Koronanın etkisini Nisan 2020 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında çok net bir şekilde gördük” derken korona öncesinde normal zamanlarda ortalama 22 bin serbest meslek sahibinin destek aldığını kaydetti. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte serbest meslek sahipleri için korona krizinin etkisinin gelecek dönemde azalması bekleniyor. Ancak dördüncü dalga ihtimali nedeniyle tamamen normalleşmenin olmayacağı ve normalleşmenin gelecek yıllarda olacağı tahmin ediliyor.