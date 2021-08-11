‘Yapmayın! Sınır dışı edileni işkence ve ölüm bekliyor’

LÜKSEMBURG Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan’ın AB Komisyonu’na ortak bir mektup yazarak sınır dışıların durdurulmaması için uyarıda bulunmalarını eleştirdi. Asselborn, “Sınır dışı edileceklerin Taliban’ın eline geçmeyeceği garantisi yok. Bu yüzden Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile diğer üye ülkelerin Afganistan’a sınır dışında ısrar etmelerini anlamak da kabul etmek de mümkün değil” dedi. Başta Uluslararası Af Örgütü (AI) olmak üzere çeşitli yardım kuruluşları da AB ülkelerine sığınan Afganistan vatandaşlarının ülkelerine sınır dışı elemeleri planlarına sert tepki gösterdi. AI Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, “Şu anda Afganistan’a sınır dışı, uluslararası hukukla kesinlikle bağdaşmıyor. Almanya’da bu konuda şu anda federal hükümet ile eyaletler arasında onursuz bir masa tenisi oynanmaktadır” dedi.

‘SINIR DIŞI DURDURULSUN’

Afganistan’da büyükelçilikleri bulunan 8 AB ülkesi diplomatları tarafından hazırlanan bir raporda, şu aşamada Afganistan’a sınır dışıların durdurulması önerisinde bulunuldu. Taliban’ın ülkedeki etkisinin her geçen arttığına yer verilen raporda, sınır dışı edilecekleri işkence, hatta ölüm beklediğine dikkat çekildi. Öte yandan, Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un sığınma başvuruları kabul edilmeyen ve suç işleyen Afganistan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinde ısrarlı oldukları belirtildi.