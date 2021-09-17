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Yangın, gurbetçinin evinde başlamış

#Çamlıdere#Hacı Ertürk#Ersin Çevik
Yangın, gurbetçinin evinde başlamış

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 8 evin kullanılamaz hale geldiği yangının, gurbetçinin evindeki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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ALMANYA’da yaşayan Hacı Ertürk’ün Ankara’nın Çamlıdere İlçesi Yılanlı köyündeki evinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve çevredeki diğer 7 eve daha sıçradı. Yangın, itfaiyenin 21 araç, 87 kişilik personel ile yaptığı ve yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılmaz hale geldi. Yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Evleri yananlar, enkaz arasında sağlam kalan eşyalarını toplamaya çalıştı. Yangının, Almanya’da çalışan Hacı Ertürk’ün evinde, köyüne döndüğü gün başladığı ortaya çıktı. Ertürk’ün evine girmesinin ardından elektrik kontağından çıkan yangının, büyüyerek diğer evlere sıçradığı belirlendi.

Yangın, gurbetçinin evinde başlamış
‘EVDE ELEKTRİK KAÇAĞI VARMIŞ’
Köylülerden Ersin Çevik (37), Hacı Ertürk’ün eve girip elektriği açtıktan sonra yangının çıktığını anlatarak, “Evde elektrik kaçağı varmış. Almanya’dan akşamüstü 18.00 gibi dönmüş. Elektriği açmış, uzanıp uyumuş. Uyandığında evin içi duman olmuş. Kendisini dışarı atmış. Bağırdı. Ben koştum. Söndüremedik. Hortumla müdahale etmeye başladık. O anda bir itfaiye geldi. Müdahale ederken evler ahşap olduğundan birbirine çok hızlı yayıldı. 8 ev yandı. Ahırlarımız telef oldu. Can ve hayvan kaybı yok” dedi.
Kezban Yaman (70) ise yürüyemeyen eşi Rıza Yaman’ı, komşusunun sırtında taşıyarak çıkardığını belirterek, “Yanan evle benim ev bitişik. Bizden tarafa geliyor. Çok korktuk. Eşim yaşlı, yürüyemiyor, yanacak diye korktum. Bacaklarından hasta. Komşuya ‘Eşimi indir’ diye bağırdım, sırtına aldı, odanın yanına kaçırdık” diye konuştu.

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#Çamlıdere#Hacı Ertürk#Ersin Çevik