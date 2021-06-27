Virüse yakalananlar da aşı olsun

AYNI görüşü paylaşan Robert Koch Entüsü Başkanı Lothar Heinz Wieler ile Almanya Daimi Aşı Komsyonu Başkanı (STIKO) Thomas Mertens, koronavirüse yakalanmış olanların 6 ay süreyi beklemeden aşı olmaları gerektiğini dile getirdi. Kandaki virüse karşı geliştirilmiş antikor değerlerinin her zaman koruyucu anlamına gelmediğini belirten Wieler, virüs konusunun oldukça karmaşık olduğunu, bağışıklık sisteminde antikora rastlanmayan bazı insanların bile hastalık belirtisi göstermediğini dile getirdi. STIKO Başkanı Mertens de antikor sayısına bakılarak koruma yönünden iyi ya da kötü sonuç çıkarılamadığını belirterek, hastalığı atlatanların bir defa aşı olmasının kafi geleceğini, ikinciyi olmanın ek bir fayda getirmediğini belirtti.

Klaus Cichutek, Lothar Wieler, Thomas Mertens (soldan sağa)

AŞI SERTİFİKASINDA KARMAŞA

Diğer yandan çifte aşı olanlara eczanelerden verilen dijital aşı sertifikasında karışıklık yaşandığı bildirildi. Seyahatlerde beraberinde bulundurulması istenen söz konusu belgenin sadece iki kez aşı olanlara verildiğini belirten vatandaşlar, koronavirüsü atlatıp tek aşı olanlara verilmediğini söyledi. Her gün dijital aşı belgesi almaya gelen tek aşılı vatandaşları geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirten Berlin Kreuzberg’ten bir eczacı, “Umarım yakında buna bir çözüm bulunur” dedi. Almanya’da resmi olarak yaklaşık 3.7 Milyon kişinin enfekte olduğuna dikkat çekilerek, aşı karnesiyle ilgili şu an yürürlükte bulunan yönetmelikte bu kişilerin dikkate alınmadığı ifade edildi.