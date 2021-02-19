‘Virüs pazardan çıkmadı, laboratuvarda üretildi’

GEÇEN yıl ocak-aralık ayları arasındaki bilimsel veriler, medya haberleri, bilim kurulu raporları ve bilim insanlarıyla görüşmeleri derleyen ve aralarında bağ kuran Wiesendanger, tüm işaretlerin virüsün laboratuvarda üretilip yanlışlıkla yayıldığını gösterdiğini söyledi. Wiesendanger, “Özetle söylemek gerekirse, tüm işaretler, korona salgınının büyük ihtimalle Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından çıktığını gösteriyor” dedi. Wiesendanger, birçok faktörün salgının Vuhan’daki bir pazardan yayıldığı tezini doğrulamadığını da kaydetti.

Aynı zamanda hükümetin bilim kurulu Leopoldina Akademisi üyesi olan Wiesendanger, Vuhan’daki laboratuvarda dünyanın en büyük yarasa çalışmalarına yönelik koleksiyon bulunduğu ve deneyler yapıldığını belirtti. Vuhan’daki enstitüde uzun yıllardır koronavirüslerin genetik manipülasyonunun yapıldığı yönünde iddialar olduğuna dikkati çeken Wiesendanger, bu araştırmalarda virüsün insanlar için daha bulaşıcı ve öldürücü olmasının yöntemlerinin araştırıldığını iddia ederken, laboratuvarın güvenlik tedbirlerinin de yetersiz olduğunun bilindiğini kaydetti.