‘Virginia’m benim, sen bir meleksin artık’

MEKTUPTA, “Virginia’m benim. Gökyüzünde babanın kolları arasında ona sıkıca sarıl. O seni orada koruyacak. Sen de bir melek olarak kollarını annen ve ağabeyinin üzerine ger. Çünkü sen bir meleksin artık” denildi. 9.5 haftalık bebek Virginia, diş doktoru 45 yaşındaki babası Georgios K. ile birlikte hayatını kaybetti. 1.5 yaşındaki erkek kardeşi ve annesi ağır yaralı hastanede tedavi görüyor. Ölen 5 kişiden diğer üçü ise 52 yaşındaki Fransızca öğretmeni, 25 yaşındaki bir öğrenci ile 73 yaşında bir emekli.

Olayı soruşturan savcı Peter Fritzen, zanlının yüksek bir hızla aracını insanların üzerine sürdüğünü ve çok sayıda insanı ezmek istediğini söyledi.

Salı günü aracını kentin merkezinde trafiğe kapalı caddede Noel alışverişine çıkan insanların üzerine süren, 5 kişinin ölümüne 17 kişinin de yaralanmasına yol açan 51 yaşındaki Alman Bernd W., dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Elektrik tesisatçısı saldırganın şu an işsiz olduğu belirtildi.

Bugün kentte düzenlenecek anma töreninde, olayın başladığı saat olan 13.46’da bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.