Türkgücü, VfB Lübeck’e acımadı!

Almanya 3'üncü ligdeki 25'inci karşılaşmasına kalede Rene Vollath, geri dörtlüde Boubacar Barry, Park Yi, Alaxander Sorge, Filip Kusic, orta sahada Nico Gorzel, Kilian Jakob, Ünal Tosun, Sercan Sararer, ileride ise golcü Lucas Röser ve Petar Sliskovic ile başlayan Münih Türkgücü, ilk golünü 9'uncu dakikada Sercan'ın serbest vuruşundan kazandı. 6'ıncı dakikada gole çok yaklaşan, ancak vuruşu direkten dönen Sercan bu kez mükemmel bir serbest atışla fileleri havalandırdı. Henüz yeni çalıştırıcı bulamayan Münih Türkgücü karşılaşmaya yine geçen hafta olduğu gibi Andi Pummer yönetiminde çıktı.İlerleyen dakikalarda maça hakim olan taraf yine Türkgücü oldu. Oldukça hırslı görünen Sercan Sararer, sıkı markaja alındı. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince Türkgücü 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya temkinli başlayan Münih Türkgücü, rakip takım ataklarına izin vermedi. Özellikle kaleci Rene Vollath, harika kurtarışlar yaparak skorun korunmasını sağladı. Mücadelenin 67'inci dakikasında ikinci gole çok yaklaşan, Münih Türkgücü ilerleyen dakikalarda maçı iyice kontrol etmeye başladı. 84'üncü dakikada Sercan, yerini Awoudja'ya bıraktı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında 15 dakika önce Jacob'un yerine oyuna giren Noel Niemann, kontra ataktan durumu Türkgücü lehine 2-0 yaptı. Sahadan iki golle galip ayrılan Türkgücü puanını 39'a çıkartarak, 4'üncü sıraya yükselmiş oldu.