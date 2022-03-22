‘Veba Geceleri’ni yazarken kendimi suçlu hissettim’

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ORHAN Pamuk’un Hanser Verlag tarafından ‘Die Naechte der Pest’ adıyla yayınlanan ve kısa sürede en çok satanlar listesine giren ‘Veba Geceleri’ romanı, Alman medyasında büyük ilgi görüyor. Yazılı basının ve televizyonların edebiyat ve kültür-sanat programlarında geniş yer alan kitaptan övgüyle söz ediliyor. Köln’deki Lit.Cologne isimli uluslararası edebiyat festivalinde yeni romanından pasajlar okuyan Pamuk, söyleşi esnasında salgından dolayı suçluluk duygusuna kapıldığını söyledi. “Sanki koronavirüs salgını ben bu kitabı yazdım diye başladı” diyen Pamuk, ister istemez sorumluluk hissi oluştuğunu belirtti. Romanı yazarken tanıdıklarının veba gibi çok eski bir konunun ilgi görmeyeceğini söyleyerek kendisine uyarıda bulunduğunu belirten Pamuk, “Aniden korona salgını başlayınca bu kez de ‘Şansın varmış kitabın çok satar yorumunda bulundular” diye konuştu. “Romanı ne kadar erken bitirirsem belki salgın da o kadar erken kaybolur” diye kendisini telkin etmeye çalıştığını ifade eden Pamuk, ancak salgının devam ettiğini, kendisinin de iki Türk aşısı üç defa da BioNTech olmak üzere bez kez aşı olduğunu söyledi. Okuma günleri devam eden Orhan Pamuk, bugün (22 Mart) Stuttgart, 24 Mart Perşembe günü Viyana ve 25 Mart Cuma günü Hamburg’da okurlarıyla buluşacak.