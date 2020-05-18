Vakalar düşerse Avusturya ile kontroller tamamen kalkacak

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele çerçevesinde şimdiye kadar Avusturya’dan Almanya’ya girişlerde uygulanan sıkı kontrollerin gevşetildiğini söyledi. Seehofer, tüm araçların sistematik olarak kontrol edilmesi uygulamasının son bulduğunu belirtti. Seehofer, sınırda görevli Federal Polis ile Bavyera Eyalet Polisi bundan sonra rastgele kontroller yapacağını kaydetti. İçişleri Bakanı bu şekilde geçişlerin rahatlayacağını söyledi. Ailevi ve kişisel nedenlerle sınırlardan geçişlerine de artık izin verilecek. Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmaya devam ederse Almanya ile Avusturya sınırındaki kontroller tamamen kalkacak. Turistik amaçlı gidiş-gelişlere de izin verilecek.





‘SABRINIZLA İNSANLARI KORUDUNUZ’

Seehofer açıklamasında “Sınır kontrolleri ve sınırların kapanması döneminde sabır gösteren halka teşekkür ediyorum. Sizler sabrınızla ve disiplininizle insanları korudunuz” dedi. Söder de sınır kontrollerinin sadece Almanya’nın kararı olmadığını, Avusturya’nın da kararı olduğunu belirtirken, diğer eyaletlere göre alınan önlemleri gevşetilmesi konusunda ağır adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Söder “Biz zıplayarak değil, yavaş adım atarak normale döneceğiz. Temkinli olmak zorundayız” dedi.