Vakalar düşerse Avusturya ile kontroller tamamen kalkacak
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile birlikte Almanya ile Avusturya sınırında incelemelerde bulundu. Freilassing Sınır kapısında basın açıklaması yapan Seehofer, sınır kapılarındaki kontrolleri daha da gevşetme sözü verdi. Seehofer, tüm Avrupa’da sınır geçişlerinin yeniden açılması gerektiğini de söyledi.
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele çerçevesinde şimdiye kadar Avusturya’dan Almanya’ya girişlerde uygulanan sıkı kontrollerin gevşetildiğini söyledi. Seehofer, tüm araçların sistematik olarak kontrol edilmesi uygulamasının son bulduğunu belirtti. Seehofer, sınırda görevli Federal Polis ile Bavyera Eyalet Polisi bundan sonra rastgele kontroller yapacağını kaydetti. İçişleri Bakanı bu şekilde geçişlerin rahatlayacağını söyledi. Ailevi ve kişisel nedenlerle sınırlardan geçişlerine de artık izin verilecek. Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmaya devam ederse Almanya ile Avusturya sınırındaki kontroller tamamen kalkacak. Turistik amaçlı gidiş-gelişlere de izin verilecek.
‘SABRINIZLA İNSANLARI KORUDUNUZ’
Seehofer açıklamasında “Sınır kontrolleri ve sınırların kapanması döneminde sabır gösteren halka teşekkür ediyorum. Sizler sabrınızla ve disiplininizle insanları korudunuz” dedi. Söder de sınır kontrollerinin sadece Almanya’nın kararı olmadığını, Avusturya’nın da kararı olduğunu belirtirken, diğer eyaletlere göre alınan önlemleri gevşetilmesi konusunda ağır adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Söder “Biz zıplayarak değil, yavaş adım atarak normale döneceğiz. Temkinli olmak zorundayız” dedi.
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