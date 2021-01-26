Vakalar azalmaya devam ediyor: Bir günde 903 can kaybı

TOPLAM vaka sayısı da 2 milyon 148 bin 77 olarak açıklandı. Bir haftalık vaka sayısı da 90 binin altına düştü. Aylar sonra ilk kez haftalık vaka sayısı bu kadar aşağı seviyelere indi. Bir hafta içinde 89 bin 509 yeni vaka belirlenirken, son 7 gün içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı da 107.6 olarak kaydedildi. Salgın son 24 saat içinde 903 yeni can aldı. Korona salgını kaynaklı toplam can kaybı 52 bin 990’a yükseldi. Enstitü aktif hasta sayısını 251 bin 400 olarak tahmin ederken, son 1 günde 20 bin 400 kişinin de yeniden sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

1 MİLYON 600 BİN KİŞİ AŞILANDI

Enstitü verilere göre virüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanlar ise yaklaşık 1 milyon 844 bin. Korona salgınına yakalanıp durumu ağır olan hasta sayısında da düşüş oldu. Geçen haftalarda yoğun bakım istasyonlarında korona salgını kaynaklı 6 binin üzerinde kişi tedavi görürken bu sayı şimdilerde 4 bin civarında. Enstitü 4 bin 619 kişinin yoğun bakım istasyonunda yattığını, doluluk oranının ise yüzde 82.15 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 240 bin civarında kişinin ikinci doz aşışı yapılırken, ülke genelinde aşı olanların sayısı da yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin.