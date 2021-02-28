Türkgücü 1 puanı uzatmalarda kurtardı

ALMANYA 3'üncü ligde mücadele eden Türkgücü Münih 26'ıncı karşılaşmasında FSV Zwickau takımını ağırladı. Grünwalder stadyumundaki maça Fenerbahçe'den gelen yeni antrenör Serdar Dayat yönetiminde çıkan Türkgücü, 89'uncu dakikada yediği golle şoka girdi. Ancak pes etmeyen Türkgücü son saniyelerde Sercan Sararer'in muhteşem golüyle beraberliği yakaladı. Konuk takımın hızlı başladığı maçın ilk yarısı iki taraf için de fazla tehlikeli olmayan karşılıklı ataklarla geçti. Özellikle iyi gününde olan Türkgücü kalecisi Vollath, rakip takım oyuncularına geçit vermedi. Futbol için oldukça müsait güneşli bir havada geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı. Sahaya geçen haftalarda olduğu gibi kalede Rene Vollath olmak üzere, Park Yi, Alexander Sorge, Filip Kusic, Kilian Jakob, Ünal Tosun, Boubacar Barry, Sebastian Maier, Sercan Sararer, Lucas Röser ve Petar Sliskovic onbiri ile çıkan Münih Türkgücü, ikinci yarıya Sliskovic'in yerine genç orta saha oyuncusu Omar Sijaric'i alarak başladı. Mücadelenin ikinci yarısında da gole en çok yaklaşan takım yine Zwickau oldu, defansa önem veren Türkgücü, kalesindeki tehlikeleri önlemesini bildi. Ancak oldukça düşük tempoda geçen maçın 89'uncu dakikasında rakip takım kafa golüyle 1-0 öne geçti. Pes etmeyen Türkgücü, uzatmaların son saniyelerinde Sercan Sararer'in muhteşem golüyle beraberliği yakaladı. 40 puanla ligin 7'inci sırasına yerleşen Münih Türkgücü haftaya zorlu Ingolstadt deplasmanına çıkacak.