Uyuşturucudan suçlanırlarken başka suçları da çıktı

POLİS Sendikası Bavyera Şube Başkanı Jürgen Köhnlein “Uyuşturucu suçlarıyla ilgili soruşturma yürütülürken daha farklı suçlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay 10 kişi daha suçlanabilir” dedi. Köhnlein, daha da fazla suçun ortaya çıkmasının da mümkün olduğuna işaret ederken, emniyetin itibar kaybedeceğini de belirtti. Baskın sonrası altı polisin görevine son verildi.

SUÇSUZ KİŞİLERE SUÇ DUYURUSU

Şüpheli polisler, emniyetin ele geçirdiği uyuşturucuyu yeniden uyuşturucu çetelerine vererek satmalarına yardımcı olmak ve suçsuz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmakla itham ediliyor. Bayern polisinin ve savcılığının gizlilik içinde yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 21 polisin evi aranmıştı. Ayrıca polislerin görev aldığı birimlerde ve polis okulunda da aramalar yapılmıştı. Soruşturmanın ve baskının dışarıya sızmaması için baskınlardan çok kısa süre kala Münih Emniyeti’nde görevli polislere bilgi verildi. Arıca baskınlarda başka eyaletin polisleri görevlendirildi.