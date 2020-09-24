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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Uyuşturucudan suçlanırlarken başka suçları da çıktı

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Uyuşturucudan suçlanırlarken başka suçları da çıktı
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Münih Emniyeti’nde görevli 21 polise yönelik yapılan uyuşturucu baskınıyla ilgili açıklama yapan Polis Sendikası, polislere yönelik suçlamaların bilinenden daha fazla olma ihtimalinin olduğunu açıkladı.

POLİS Sendikası Bavyera Şube Başkanı Jürgen KöhnleinUyuşturucu suçlarıyla ilgili soruşturma yürütülürken daha farklı suçlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay 10 kişi daha suçlanabilir” dedi. Köhnlein, daha da fazla suçun ortaya çıkmasının da mümkün olduğuna işaret ederken, emniyetin itibar kaybedeceğini de belirtti. Baskın sonrası altı polisin görevine son verildi.

SUÇSUZ KİŞİLERE SUÇ DUYURUSU
Şüpheli polisler, emniyetin ele geçirdiği uyuşturucuyu yeniden uyuşturucu çetelerine vererek satmalarına yardımcı olmak ve suçsuz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmakla itham ediliyor. Bayern polisinin ve savcılığının gizlilik içinde yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 21 polisin evi aranmıştı. Ayrıca polislerin görev aldığı birimlerde ve polis okulunda da aramalar yapılmıştı. Soruşturmanın ve baskının dışarıya sızmaması için baskınlardan çok kısa süre kala Münih Emniyeti’nde görevli polislere bilgi verildi. Arıca baskınlarda başka eyaletin polisleri görevlendirildi.

 

 

 

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