Ünlü sinemacılardan Hüseyin Sıtkı’ya destek yağdı

OYUNCU Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği videoda Alman Liyakat Nişanı sahibi Hüseyin Sıtkı’nın Türk sinemasının tanıtımı için canla başla çalıştığı vurgulanarak, “Biz Türk sineması olarak ona inanıyor, onu seviyor, onu destekliyoruz. Sinemamızla, hikâyemizle, sanatçılarımızla, yanındayız” denildi. Hale Soygazi, Perihan Savaş, Cezmi Baskın, Menderes Samancılar, Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Damla Sönmez, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Güngör Bayrak, Füsun Kostak, Gökhan Mumcu, Şükrü Avşar, Gurur Aydoğan, Bahar Öztan ile Ömür Gedik’in de aralarında olduğu sinemacılar “Seni destekliyoruz” mesajı gönderdi ‘DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM’

Hüseyin Sıtkı ise bölgesindeki seçmenlerden destek istedi. Sıtkı, “Bana güveninizin göstergesi olarak 14 Mart 2021’de desteğinizi bekliyorum. Sizinle birlikte ‘#MehrFrankfurtWagen’ diyorum ve Hüseyin Sıtkı SPD 3. listesinde dokuzuncu sırada aday olduğum pusulada oy vererek Frankfurt Şehir Parlamentosu’na girmeme yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şehir parlamentosunda vatandaşlarımızın, özellikle göç geçmişi olanların menfaat ve endişelerine sahip çıkıp temsil etmek istiyorum. Bu yolda destekleriniz benim için çok anlamlı ve gereklidir” dedi.

BİRÇOK ADAY YARIŞIYOR

14 Mart yerel seçimlerde Frankfurt’ta 28 liste yarışıyor. SPD’de Hüseyin Sıtkı (9. sıra), Hülya Şahin Özbek (42) CDU’da Esra Kahraman (30. sıra), Ömer Zengin (36), Yeşiller’de Hılime Arslaner Gölbaşı (5), Emre Telyakar (8), FDP’de Yankı Pürsün (3), Sol Parti’de Eyüp Yılmaz (3), Ayşe Dahlhoff (10), Mesut Karataş (10), Sarya Ataç (13), Oktay Tezerdi (14), Türklerin kurduğu BiG Partisi’nde de Genel Başkanı Haluk Yıldız birinci, Arzu Ün üçüncü sırada yer aldılar. BİG Partisi, Hessen’de Frankfurt’un yanı sıra eyalet başkenti Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt ve Langen’de belediye meclisine aday gösterdi. Offenbach’ta ise Muhsin Şenol’un başını çektiği Neues Forum Offenbach, yeniden belediye meclisine girmek için uğraş veriyor.