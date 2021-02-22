Ünlü rap’çinin hayatını filme çekiyor

FATİH Akın’ın Bombero International şirketi ‘Rheingold-saf altın’ adlı filmin prodüksiyonunu da üstlendi. Film, Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletinden 700 bin euro sinema teşviki de alacak. Akın, gerçek ismi Giwar Hajabi olan şarkıcının cezaevinden rap’çiliğe ve müzik prodüktörlüğüne uzanan hayat hikâyesini beyaz perdeye aktaracak. Senaryo, 2015’te piyasaya çıkan ünlü rap’çinin hayatın anlatıldığı ‘Alles oder Nix’ (Her Şey Veya Hiçbir Şey) adlı kitaba dayanıyor. Ünlü rap’çi filmin çekileceğini Instagram hesabından duyururken, çekimlerin bu yıl yaz aylarında başlaması planlanıyor.