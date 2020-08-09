Üniversite destekli lise Almanya’da eğitime başlıyor

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de eğitim yatırımlarına devam eden BAU Global, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Berlin’de Eğitim Senatörlüğü’nün lisansıyla Mentora Gymnasium’u hizmete açtı. Ülkede ilk kez yüksek akademik eğitim ile lise eğitimini aynı çatı altında buluşturacak Mentora Gymnasium’da, hem Berlin International Üniversitesi’nin sunduğu imkânlardan yararlanılacak hem de Almanya’daki en yüksek lise diploması olan Abitura sahip olma fırsatı sunulacak. ÜNİVERSİTE İLE ENTEGRE İLK LİSE

Lisenin, Berlin International Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet göstereceğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması veren bir lisedir. 7. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim verecek. Eğitim dili Almanca olacak. Almancanın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dersleri de vereceğiz. Lisemizin üniversite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniversitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler yapacak. Bu bağlamda Berlin’de üniversite ile entegre ilk lise olma özelliği taşıyor. Bilindiği üzere Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın, Abitur yapma oranı oldukça düşük. Bu bağlamda Mentora Gymnasium, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için uluslararası standartlarda eğitim görecekleri, Abitur alacakları ve ek derslerle Türkçelerini geliştirecekleri bir lise olacaktır dedi.

SINIFLAR 20 KİŞİLİK

Enver Yücel, eğitimde başarıyı teşvik eden ve sosyal eşitliğe önem veren bir anlayışla hizmet sunacak Mentora Gymnasium’un, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere burs vereceğini söyleyerek, “10 Ağustos itibariyle kapılarımızı öğrencilere açıyoruz. Bu yıl 7. ve 8. sınıflarla lise eğitimi başlayacak. Sınıflarımız, maksimum 20 öğrencinin ders göreceği şekilde tasarlandı. Hem ülkemiz hem de Almanya için hayırlı olsun” diye konuştu.