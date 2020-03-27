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Avrupa
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

UID’den ihtiyaç sahiplerine yardım

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UID’den ihtiyaç sahiplerine yardım
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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, evinden dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, yardımcı olduklarını söyledi.

HAMARAT, UID olarak Belçika makamlarıyla Kovid-19’la mücadelede koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi. Hamarat, teşkilatlarının Belçika’nın hemen her bölgesinde sosyal medya aracılığıyla iletişim hesapları açarak yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine milliyet gözetmeden ulaşıp, sorunlarını gidermede yardımcı olduğunu vurguladı. Türk hükümetiyle görüş alışverişinde bulunarak, Kovid-19 nedeniyle Belçika’da hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Belçika hükümetinin izni dahilinde Türkiye’ye nakli konusunda yardımcı olduklarını belirten Hamarat, Belçika’daki Türk vatandaşlarından duyarlı olmasını ve Belçika hükümetinin Kovid-19’la mücadelede aldığı kararlara harfiyen uymasını istedi. Hamarat, şu ana kadar 150 civarında dışarı çıkma imkanı bulunmayan aileye, yardımda bulundukları bilgisini paylaştı.

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