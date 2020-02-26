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Avrupa
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

UEFA'dan koronavirüs önlemi: Sadece kameraman!

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UEFA'dan koronavirüs önlemi: Sadece kameraman!
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UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Inter ile Ludogorets arasındaki mücadele öncesi koronavirüs için aldığı tedbir kararlarını kulüplere ve medya mensuplarına tebliğ etti.

Seyircisiz oynanacak maçta futbolcular, teknik heyetler ve kameramanlar dışındaki kişilerin stadyuma giremeyecekleri iletildi. Buna göre gazeteciler, yöneticiler, medya mensupları ve hatta maçın spikerine bile San Siro'ya giriş izni verilmedi.

Maç öncesinde ve sonrasında flaş röportajlar, maç sonunda basın toplantıları gerçekleştirilemeyecek.

İtalya'da doğrulanan 300'ün üzerinde koronavirüs vakası yaşanırken, 11 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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