UEFA'dan koronavirüs önlemi: Sadece kameraman!

Seyircisiz oynanacak maçta futbolcular, teknik heyetler ve kameramanlar dışındaki kişilerin stadyuma giremeyecekleri iletildi. Buna göre gazeteciler, yöneticiler, medya mensupları ve hatta maçın spikerine bile San Siro'ya giriş izni verilmedi.

Maç öncesinde ve sonrasında flaş röportajlar, maç sonunda basın toplantıları gerçekleştirilemeyecek.

İtalya'da doğrulanan 300'ün üzerinde koronavirüs vakası yaşanırken, 11 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.