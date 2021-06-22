UEFA izin vermedi

MÜNİH Belediye Başbakanı Dieter Reiter (SPD) ile Bavyera Başbakanı Marcus Söder (CSU), Macaristan’daki eşcinsel bireylerin haklarının kısıtlandığını gerekçe göstererek, kendileriyle dayanışma amacıyla maç sırasında Allianz Arena’nın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılma talebinde bulundu. Konu Avrupa Futbol Şampiyonası’nın bağlı olduğu UEFA masasına intikal edince ret cevabı verildi. Bunun üzerine Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın güttüğü diğer konulardaki siyasete de çekinceli yaklaşan Almanlar, geri adım atmayacaklarını belirterek protesto eylemine farklı şekilde devam edeceklerini duyurdu. Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’un Başkanı Axel Hellmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Madem Münih’e izin yok, o zaman maç günü Franfurt’taki Deutsche Bank Park’ı gökkuşağıyla ışıklandıracağız” dedi. Gelen haberlerde aynısının UEFA’nın yetki alanına girmediği belirtilen Köln Stadı’nda da uygulanacağı duyuruldu.

Diğer yandan futbolun siyasete alet edildiğini ileri süren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Bir spor müsabakasını politikayla karıştırmak oldukça vahim bir durum. Tarih bunun kötü olduğunu gösteren örneklerle dolu. Bunu en iyi Almanlar bilmeli” diyerek Nazi göndermesinde bulundu.