Udo Lindenberg turnesini iptal etti

SANATÇININ turnesini organize eden Roland Temme “Konserleri ertelemek yerine tamamen iptal etmeyi uygun gördük. Satılan biletlerin paraları iade edilecek. Udo Lindenberg için 2021 yılında yeni bir turne organize edilecek” dedi. Biletlerini iade etmek isteyenlerin 1 Haziran’a kadar başvurmaları gerekecek. Lindenberg, aralarında Berlin, Zürih ve Viyana’nın da bulunduğu birçok şehirde temmuz ayının başına kadar 19 konsere çıkacaktı. Ünlü sanatçı Lindenberg alınan iptal kararıyla ilgili çok üzgün olduğunu belirterek “Böyle bir adımın atılması beni derinden üzdü. Tüm konserleri iptal etmekten daha doğu bir karar olamazdı. Söz konusu olana hepimizin hayatı. Evde kalmak şu sıralar tek doğru çözüm. 2021 yılında yeni bir turne olacak ve herkes bunun tadına varacak. Gelecek yıl kahrolası virüs olmazsa harika olur” dedi. Hamburg’da yaşayan Lindenberg, 21 Mayıs’ta Kiel kentinde konserler serisine başlayacaktı. Turne, hükümetin 31 Ağustos tarihine kadar bin kişiden fazla katılımlı etkinlikleri yasaklaması üzerine iptal edildi.