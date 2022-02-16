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HABERLERAvrupa Haberleri

Üç yıldız futbolcu listede

#Robert Lewandowski, Manuel Neuer Serge Gnabry #St. Pauli#Florian Abbenseth
Üç yıldız futbolcu listede

Almanya’da Bayern Münih’li futbolculara yönelik yapılan ölüm tehdidi, futbol camiasına bomba gibi düştü. Tehdit mektubunun 12 Ocak’ta Hamburg takımı olan St. Pauli futbol kulübünün merkezine gönderildiği belirtildi.

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TEHDİT mektubunu ilk olarak Bild gazetesi duyurdu. Bayern Münih’in yıldız futbolcularının öldürüleceği belirtilen mektupta, “Ligi kurtarın, futbolu kurtarın. Pis Bayern domuzlarına ateş ve ölüm” ifadeleri yer aldı. Anonim olarak kaleme alınan mektupta öldürülecekler listesinde Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry’nin isimleri doğrudan verildi. St. Pauli çalışanı tehdit mektubunu karakola götürüp teslim etti. Olayı incelemeye alan Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi’nin, tehdit mektubunu araştırdığı belirtildi. Mektuptaki parmak izleri ve DNA kalıntıları incelendi. Ayrıca, diğer eyaletlerdeki emniyet birimleriyle de irtibata geçilerek, benzer mektupların bölgelerindeki futbol kulüplerine gönderilip gönderilmediğini soruldu. Konuyla ilgili Alman Futbol Federasyonu da bilgilendirildi. Alman Birinci Ligi’ndeki hakemler de tehdit mektubunda yer aldı. Bild gazetesine konuşan polis sözcüsü Florian Abbenseth, “Ölüm tehdidi ve kamu huzurunu bozmaya yönelik tehdit gerekçeleriyle soruşturma yürütülüyor. Olayın arka planını araştırıyoruz” dedi. Mektubun neden ikinci lig takımına gönderildiği ve futbol camiasıyla bağlantılı olup olmadığı gibi sorular yanıtsız kaldı.

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#Robert Lewandowski, Manuel Neuer Serge Gnabry #St. Pauli#Florian Abbenseth

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