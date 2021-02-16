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Avrupa
FRANKFURT
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Tutkunlara müjde: ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’

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Tutkunlara müjde: ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’
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Sucuk, salam, sosis ve pastırma sektörünün duayen firması Egetürk, üretimindeki maliyetlerin düşmesini zor zamanlar yaşayan son tüketicisine en hızlı şekilde ulaşması için ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’ sloganıyla duyurmaya başladı.

Tutkunlara müjde: ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’ÖZELLİKLE tavuk ve hindi etlerinden oluşan salam ve sosis ürünlerindeki maliyet düşüşünün yanı sıra, sunduğu kalite, sağlıklı ve lezzetiyle fark yaratan ürünlerin, indirimli fiyatlarıyla da tüketicisini mutlu etmeyi hedefleyen Egetürk, maliyeti değişmeyen bazı sığır salamları ürünlerinde de yüzde 20’ye varan indirim yaptı.

FEPAŞA’DA DA İNDİRİM
Sadece Egetürk ürünlerinde değil, kardeş markası Efepaşa ürünlerinde de aynı şekilde indirimler var. Bu bağlamda indirimli fiyatları hızlıca hayata geçiren marketlere de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Egetürk firması, hep birlikte bu zor zamanlardan omuz omuza dayanışma içerisinde çıkılacağından kuşkularının olmadığını belirtiyor. 

Tutkunlara müjde: ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’

 

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