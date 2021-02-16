Tutkunlara müjde: ‘Egetürk Ürünleri Şimdi Daha Hesaplı’

ÖZELLİKLE tavuk ve hindi etlerinden oluşan salam ve sosis ürünlerindeki maliyet düşüşünün yanı sıra, sunduğu kalite, sağlıklı ve lezzetiyle fark yaratan ürünlerin, indirimli fiyatlarıyla da tüketicisini mutlu etmeyi hedefleyen Egetürk, maliyeti değişmeyen bazı sığır salamları ürünlerinde de yüzde 20’ye varan indirim yaptı.

FEPAŞA’DA DA İNDİRİM

Sadece Egetürk ürünlerinde değil, kardeş markası Efepaşa ürünlerinde de aynı şekilde indirimler var. Bu bağlamda indirimli fiyatları hızlıca hayata geçiren marketlere de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Egetürk firması, hep birlikte bu zor zamanlardan omuz omuza dayanışma içerisinde çıkılacağından kuşkularının olmadığını belirtiyor.