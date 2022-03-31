TuS Ellmendingen'i deviren GU-Türkspor Pforzheim, finalde

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Almanya'nın en eski ve köklü takımlarından GU-Türkspor Pforzheim, Baden Futbol Federasyonu'na bağlı, Pforzheim bölgesi futbol komitesinin düzenlediği Şehir Kupası yarı final karşılaşmasında rakibi TuS Ellmendingen'i 3-2 yenerek finale çıktı.

GU-Türkspor Pforzheim'in gollerini 5 ve 29.dakikalarda Alman futbolcu Daniel Calo, 59.dakikada İspanyol futbolcu Benitez Perez Eduardo kaydetti.

Baden Futbol Federasyonu'na bağlı Pforzheim bölgesi futbol komitesinin düzenlediği Şehir Kupası final maçında GU-Türkspor Pforzheim 26 Mayıs Perşembe günü SpVgg Conweiler-Schwann takımıyla karşılaşacak.

GU-Türkspor Pforzheim geçen yıl şehir kupasını müzesine götürmüş bin 500 Euro'luk ödülün sahibi olmuştu.