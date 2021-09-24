Turnuvayı bu kez Burak hoca yönetti

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6 yıldır Estonya’da yaşayan taekwondo hocası Burak Öğlü, başkent Tallinn’de düzenlenen şampiyonada ilk kez koordinasyonu üstlendi. Turnuvayı başarıyla yöneten Öğlü, Talin’de kendinden söz ettirdi. Estonya Taekwondo Federasyonu’nun başkent Tallinn’de düzenlediği ümitler ve yıldızlar taekwondo şampiyonasında Türkiye 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz ile toplamda 23 madalya toplayarak takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Organizasyonu üstlenen Dr. Burak Öğlü, taekwondoya Tallinn’de başladığını söyledi: “2015 yılında Estonya’ya üniversite okumaya geldiğimde buraya alışamadım. İklim soğuk, insanları soğuk... Selam veriyordum almıyorlardı. Beş ay hiç evden dışarı çıkmadım. Altıncı aydan sonra taekwondoya başlayınca sosyalleşmeye başladım. Estonyalılar beni, ben de onları tanımaya başladım. 2018’de taekwondo kulübüne ortak oldum. Bu yılın başında Estonyalı hoca vefat edince kulübü aldım ve şef hoca olarak çalıştırıyorum.”

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