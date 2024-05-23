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Türksat 6A'nın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

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#AVRUPADAN HABER#TÜRKSAT #Mustafa Seçmen
Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:08

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanlarının radyo frekans tasarımları Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

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Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak
TÜRKİYE’de yerli olarak geliştirilen ve ülkenin uzay alanındaki yeteneklerini daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi TÜRKSAT 6A projesi, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTech ortaklığında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSAT 6A’yla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uyduya dair çalışmaların bittiğini, haziran ayı başında ABD’ye gidecek olan uydunun 8-14 Temmuz tarihleri arasında uzaya gönderileceğini söyledi. Yüzde 90 oranında yerli üretimle yapılan uydunun, CTech sorumluluğunda olan Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi’ndeki bazı anten ve mikrodalga ekipmanların radyo frekans tasarımları ise Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı. Radyo frekans tasarımını baz alarak mekanik tasarımı, üretimi ve tüm testleri CTech firması tarafından gerçekleştirilen ekipmanlar, alt sistemdeki diğer ekipmanlarla birlikte uyduya entegre edildi, sistem seviyesi testlerden başarı ile geçti ve temmuz ayında uzaya gönderilmeye hazır duruma geldi.
Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’nın yer istasyonuyla iletişimini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanlarının radyo frekans tasarımları Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı.
Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak
‘YER İSTASYONUYLA HABERLEŞME SAĞLAYACAK’
‘TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi’ projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleşen çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Seçmen, “Uydudaki TTM Alt Sistemi, özellikle uydunun yeryüzünden fırlatılıp yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıktaki yer durağan pozisyonuna gelene kadar ve uydunun 15 yıldan fazla yaşam ömrü boyunca yer istasyonuyla haberleşmesini sağlaması dahil bazı kritik işlevleri üstleniyor. TTM Alt Sistemi; uydu fırlatıldıktan sonra uydunun yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayan alt sistemdir ve uyduya gönderilen tüm komutların ve uydudan gelen tüm verilerin iletilmesinden sorumludur. Uydu ile tüm haberleşme TTM Alt Sistemi üzerinden gerçekleştiği için bu alt sistemin performansı uydunun kontrolü, yönetimi ve gözlemi için büyük önem taşıyor” dedi.
Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

Türksat 6Anın yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak

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#AVRUPADAN HABER#TÜRKSAT #Mustafa Seçmen

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