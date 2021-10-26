Türklerin evine molotofkokteyli atan saldırganların serbest kalmasına tepki: “Çocuk yaşta olsa da boyundan büyük işler...”

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SOLİNGEN Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi de olan Çetin, Solingen’de 29 Mayıs 1993’te Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evinin küçük yaştaki ırkçılar tarafından kundaklandığını hatırlatarak cana kasteden bu tür ciddi olaylara taviz verilmesinin, saldırganları cesaretlendireceğini söyledi. Çetin, “Solingen’de özellikle yerel yönetimde aktif olan insanlar olarak bu olayın kapatılmaması için bütün detaylarıyla araştırılması noktasında gerekli mercilere başvurularımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

OLAYIN ÜZERİNİNİN KAPATILMAMASINA İNANIYORUM

Solingen’de 28 yıl önce yaşanan faciayı hatırlatan Çetin, olaylardaki benzerliğe dikkati çekerek şunları söyledi: “1993’de meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olay da o dönem çocuk olarak atfedilen 14-15 yaşlarındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmişti, salı akşamı yaşanan olay da çocuk yaşta denilebilecek 13-14 yaşındaki kişiler tarafından gerçekleştirildi. Savcılığın olayı ‘çocukça bir hata’ olarak görmesi hem bizi hem toplumu çok ciddi manada üzmüştür. Çocuk yaşta olsa da boyundan büyük işler olduğu kanaatindeyim ve bu olayların üzerlerinin kapatılmaması gerektiğine inanıyorum. Yapılan saldırının toplum içerisinde ırk, dil ayırt etmeksizin kime yapılırsa yapılsın Solingenliler olarak şehrimizde bu tür olayların yaşanmaması için birlik ve beraberlik içerisinde bu olayın arkasında durmamız gerektiği kanaatindeyim.” 28 YIL ÖNCEKİ FACİAYI HATIRLATTI

Savcılığın olayı ele alış biçiminin olayı hafife almak olarak algılandığını vurgulayan Çetin, “Unutmayalım ki bir olayın ağırlığı illa can kaybı yada büyük manada maddi zarar ile ölçülmemesi gerekiyor. Saldırıya uğrayan bina engelli insanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölge ve 28 aile yaşıyor. Bu olay çok daha büyük ve vahim sonuçlara yol açabilirdi. Bu olay bize Solingen’de yaklaşık 28 yıl önce olan olayları hatırlattı” diye konuştu.

‘OLAY HAFİFE ALINIYOR’

Bu saldırının Solingen ve Solingenlilere yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden çetin, “Her ne kadar yapanlar çocuk yaşta olsa da 2 saat sonra serbest bırakılmaları ve bu olayın, savcılık tarafından ‘çocuklar tarafından yapılan bir yaramazlık’ olarak addedilmesi, olayın hafife alındığını gösterir. Yerel yönetimde olan buradaki seçilmişler olarak, Solingen’de huzur ve barış içinde yaşayabilmek için bu olayı unutturmamayı ve kamuoyuna taşımayı bir kamu görevi olarak addediyoruz. Yetkililerin konuyla ilgili gerekli ve zamanında açıklamaları kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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NE OLMUŞTU

Solingen’de 20 Ekim’de yerel saatle 02.00 sularında Sibel İşini ve 3 çocuğunun yaşadığı dairenin balkonuna molotofkokteyli atılarak daire yakılmak istenmişti. Daha sonra olayın faili olan 14 yaşındaki çocuk ile ona yardım eden 13 yaşındaki çocuk yakalanmış, yapılan sorgunun ardından bu kişiler yaşları küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Olay sonrası evin yakınlarında üzerine kalemle gamalı haç çizilen bir maske bulunmuş ve saldırıya uğrayan ailece bu maskenin olayla bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.