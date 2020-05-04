Türkiye'yi seçen genç futbolcu, Premier Lig'e imza atmak üzere

Türk Milli Takımı'nı seçen Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökçü, Arsenal yolunda! Feyenoord'da ona formayı veren eski hocası Jaap Stam, gelecek vadeden oyuncunun transferiyle ilgili Goal'ün İngilizce edisyonuna önemli açıklamalar yaptı. Premier Lig, Hollanda'ya kıyasla farklı bir lig ve Orkun Kökçü'nün adaptasyon için zaman ihtiyacı olacak. Oyunun hızlı, kalitesi, sertliği çok daha yüksek ancak onun yeteneği var. Arsenal'de oynayacak, Premier Lig'de fark yaratacak özellikleri var. Orkun Kökçü sürekli gelişmeye çalışan bir karaktere sahip, her zaman daha iyisini yapmak istiyor. Hiçbir zaman kendisinden mutlu değil ve gol atamadığında, iyi paslar veremediğinde mutsuz oluyor. Feyenoord'un başına geçtiğimde çok fazla oynamış değildi çünkü herkes onun çok genç olduğunu söylüyordu. Onu A Takım'a aldım ve birçok maçta oynattım. Ona güvendim, ondaki yeteneği gördüm. Şimdi kendini Hollanda'da kanıtlıyor ve ülkenin en iyi orta saha oyuncularından birine dönüşüyor. 10 numara oynayabilir, solda oynayabilir. Bazen daha geriye gelip, öndeki forvetlere top dağıtıyor. Yaratıcılığı var, gol atma özelliği var, hızlı. Gelişmeye devam ediyor, geleceği çok açık bir oyuncu. Biraz defansif olarak kendini geliştirmeli. 19 yaşındaki Orkun Kökçü için konuşulan bonservis bedeli ise 25 ile 30 milyon euro arasında. Arsenal'in bu rakamı teklif etmeye en yakın kulüp olduğu bilgisi de verildi. Birçok başka takımın da istediği genç oyuncu için Arsenal'in büyük ölçüde transferi bitirdiği kaydediliyor. 2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra Türkiye'den gelen teklifi kabul ederek U21'de ay yıldızlı formayı terletmişti. Orkun, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.