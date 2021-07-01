Türkiye’ye seyahat uyarısı kalktı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için geçerli olduğu bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, “Almanya’da ve Avrupa’nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası’nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz’dan itibaren güncellendi” denildi. Türkiye gibi ‘basit riskli bölge’ veya ‘riskli bölgelere’ giden turistlerin geri dönüşlerinde negatif PCR testi sunanların, iki kez aşı olduklarını ve 6 aydan daha kısa bir süre önce Kovid-19 geçirdiklerini kanıtlayanların karantinaya girmeyecekleri belirtildi. Ancak AB onaylı olmadığı için Çin aşısı yapılanlar bu gruba giremeyecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok” ifadesini kullandı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Almanya’da nüfusun yüzde 55.1’ine (45 milyon 817 bin 29) ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 37.3’üne de (30 milyon 986 bin 128 kişiye) ise aşının ikinci dozu uygulandı.

UEFA’YI ELEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Berlin’de düzenledikleri basın toplantısında, pandemiyle mücadelede elde edilen başarının tehlikeye atılmaması için hem federal hükümetin hem eyaletlerin tedbirleri sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladılar. Seehofer, hem havalimanlarında hem de kara sınırlarında kontrollerin artırılacağını söyledi. Almanya’nın bazı komşu ülkelerinde tehlikenin son dönemlerde daha da arttığını belirten Seehofer, ülkeye geleceklerin daha sıkı kontrol edilmeyi göze almaları gerektiğini belirtti. Özellikle araçlarıyla Türkiye, Balkan ülkeleri ve İngiltere’den gidenlerin dönüşte daha sıkı kontrol edileceklerini ifade eden Seehofer, ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) Londra’da oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarında 60 bin seyirciye izin verilmesinden dolayı UEFA’yı da eleştirdi.

VARYANT BÖLGESİ VE KARANTİNA

Sağlık Bakanı Jens Spahn da, İngiltere, Portekiz gibi varyant bölgelerinden gelenlere dönük karantina uygulamasının yerel makamlar tarafından daha ciddi bir biçimde kontrol edileceğini söyledi. Bu bölgelerden ülkeye giriş yapan herkesin karantina uygulaması kapsamına girdiğini belirten Spahn, ‘risk bölgesinden’ gelenlerin birinci gün, ‘yüksek insidans bölgesinden’ gelenlerin de negatif test sonucu sunmaları durumunda karantinadan önceden çıkabileceğini hatırlattı.