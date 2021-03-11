Türkiye’ye gidecekler dikkat! 15 Mart’tan itibaren...

15 Mart itibariyle Türkiye’ye seyahat edecek tüm yolcuların uçuşlarından önceki 72 saat içerisinde https://register.health.gov.tr adresinden ‘Türkiye Giriş Formunu’ doldurmaları gerektiği duyuruldu. Doldurulan bilgilerle otomatik olarak kişiye özel oluşturulan HES Kodu sayesinde yolcunun seyahati sırasında temas ettiği kişilerin Kovid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda yolcuya ulaşılabilecek. Bu nedenle verilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin önemli olduğu bildirilirken online formu doldurmayan yolcuların ülkeye kabul edilmeyeceği söylendi. Türkiye’den dış hat transit devamı olan yolculardan online form istenmeyecek.