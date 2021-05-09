Türkiye’ye bu sezon yoğun talep olabilir

ALMANYA yaz tatiline hazırlanıyor. Vaka sayıları düşerken Alman halkında da aşılanma oranı yüzde 30’lara ulaştı. Kısıtlama tedbirleri teker teker kaldırılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın açıklamalarının son derece olumlu bir etki yaratacağını belirten Bentour Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati, “Bu açıklama, rezervasyon girişlerinin birden artmasına sebep olacak” dedi. Yakın geçmişte ‘Traffics’ sisteminin trend analizlerinin, Türkiye’ye olan taleplerin ilk sırada yer aldığını gösterdiğine dikkati çeken Göktaş-Rosati şunları söyledi:

“Geçen yıl Türkiye, sorumlu durumlarda da turizmin gerçekleştirilebilirliğini başarılı bir şekilde uluslararası kamuoyuna gösterdi. Ayrıca PCR test uygulamaları, ‘Safe Tourism’ (Güvenli Turizm) konsepti ve bu yıl izlenen aşı stratejisi, yoğun taleplere neden olan temel olgulardır. Mevcut rezervasyon sayıları, beklentilerimizin karşılandığını gösteriyor. Türkiye’ye olan talep, olumlu rezervasyon trendiyle paralel olarak yükselişte. ‘Yüksek sezon’ olarak tabir edilen, en çok rağbet gören tatil dönemlerinde henüz müsaitlikler olsa da, yakın bir zamanda taleplerin piyasadaki arza üstünlük sağlayacağı aşikâr.”

İNFO FEZİLERİ DE OLACAK

“Biz planlamalarımızda, seyahat acenteleri partnerlerinin de katılımıyla gerçekleşecek ‘Quality Trip’ adıyla info gezilerine de yer veriyoruz. Geçen yıl, tanıtım gezilerine start veren ilk tur operatörü olarak adından söz ettiren Bentour, bu yıl da önümüzdeki haftalarda çeşitli başlıklar altında seyahat acentesi partnerlerini Türkiye’de ağırlayacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde stajyer seyahat acente çalışanlarının katılım sağlayacağı aile otelleri konulu ve odağı Antalya/Lara otelleri olan info gezilerinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız. Seyahat acente partnerlerimizin bizzat gelip güvenli tatili sağlayan konseptleri incelemeleri ve ‘Güvenli Turizm’i yaşamaları, son derece önem verdiğimiz bir husustur. Quality Trip adıyla gerçekleştirdiğimiz gezilerimizle ürünler hakkında geniş çaplı ve paha biçilmez bir eğitim imkânı sağlamış bulunuyoruz.”