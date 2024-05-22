Türkiyemspor tarih yazdı

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Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt, Bezirksliga’ya yükselme final maçında, FV Egenhausen’i 2-1 yendi. Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt, bu sonuçla Unterfranken (Aşağı Frankonya) bölgesinde Bezirksligaya yükselen ilk Türk takım olma başarısını gösterdi.

Schweinfurt yakınlarındaki Egenhausen kasabasında yapılan Bezirksliga’ya yükselme maçında Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt’un golleri, ilk yarının son dakikasında Amir Gilmanov‘den ve ikinci gol ise karşılaşmanın 65.dakikasında Emir Baş’dan geldi. Rakip takımın tek golünü ise, Jonas Pfeuffer attı.

Yönetim kurulu başkanlığını Yusuf Ülgül, takımın alt yapı başkanlığını Mehmet Çetinkaya ve futbol şube başkanlığını aynı zamanda takımın antrönörlüğünü Murat Akgün’ün yaptığı Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt, Bezirksliga’ya yükselmenin mutluluğunu maçı seyretmeye gelen yüzlerce taraftarlarıyla birlikte yaşadı.Maç sonunda Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt Başkanı Yusuf Ülgül “Schweinfurt kentinde 1996 yılında Hilalspor adıyla kurulan ve 2012 yılında isim değişikliği yaparak Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt ismiyle faaliyetlerini sürdüren köklü Türk spor kulübümüzü uzun yıllar daha ileri liglere taşımak için mücadele ettik. Bütün sezon boyunca yöneticilerimiz, kaliteli ve iyi karakterli futbolcularımız gerçek bir aile olarak kenetlendik. Bu sene Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt 12 yıllık tarihinde elde ettiği en büyük başarısı olan Bezirksliga’ya yükseltmenin sevincini yaşadık. Artık Bezirksliga’da iddialı bir takım kadrosu kurup gelecek yıllarda bir üst liglere çıkmak hedeflerimiz arasında olacaktır” dedi.Kulübün önceki futbol şube başkanlığını yapan sonrada takımın antrönürlüğünü üstlenen Murat Akgün’de,“Emeğimizin karşılığını boşa çıkarmayan Türkiyemspor SV-12 eV Schweinfurt kulübü futbolcularımıza ve maçlarda bizleri yalnız bırakmayan yöneticilerimiz ile taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.