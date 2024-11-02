×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Hasan Can Kaya#Tahsin Hasoğlu
Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 09:43

Türkiye’nin popüler komedyenleri Hasan Can Kaya ve Tahsin Hasoğlu, Pickaseat ve Gen-z Entertainment iş birliğiyle Almanya turnesine çıkıyor. Almanya’yı kahkahaya boğacak gösterilerin biletleri Pickaseat’te satışa sunuldu.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de her gösterileri büyük ilgiyle izlenen ve kapalı gişe oynayan komedyenler Hasan Can Kaya ve Tahsin Hasoğlu, Pickaseat ve Gen-z Entertainment iş birliğiyle Almanya turnesine çıkıyor. Almanya’yı kahkahalarla buluşturacak gösterilerin biletleri Pickaseat üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması
GÜLDÜREN PROGRAM
Yaklaşık 10 yıldır Youtube üzerinden kendi yazıp oynadığı video ve skeçleri paylaşan Tahsin Hasoğlu, 23 Kasım’da Stuttgart, 24 Kasım’da Münih, 25 Kasım’da Frankfurt ve 27 Kasım’da ise Berlin’de sahne alacak. ‘1 Erkek 1 Kadın’ın senaristlerinden olan senarist-komedyen Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, orantısız mizah formatlı yeni talk show ‘Konuşanlar’, 23 Kasım tarihinde Duisburg ve 24 Kasım’da ise Hamburg’da performans sergileyecek.
Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması

BKM MUTFAK’IN YETENEKLİ OYUNCUSU OLARAK TANINDI
BKM Mutfak’ın yetenekli komedyenlerinden biri olarak tanınan Tahsin Hasoğlu, mizah dolu videolarıyla sosyal medyada büyük takipçi kitlesi kazandı. Şimdi de komedisini sahneye taşıyan Tahsin Hasoğlu’nun solo stand-up gösterisinde, komik skeçler ve eğlenceli parodilerle kahkaha tufanı yaşanacak. Tahsin Hasoğlu, bu mizah dolu muhteşem gösterisiyle izleyicilerine mutlu anılar vaat ediyor.
Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması
BEĞENİ REKORU KIRDI
‘Konuşanlar’ show’uyla 40 milyondan fazla izleyiciye memnun eden Hasan Can Kaya, TikTok’ta 1 milyardan fazla beğeniyle sosyal medyada rekorlar kırdı ve şu anda neslinin önde gelen komedyenlerinden biri oldu. Kendine has mizah anlayışı ve seyirciyle kurduğu canlı etkileşim, her gösteriyi özel bir deneyime dönüştürüyor. Özellikle seyircileriyle yaptığı esprili sohbetlerle dikkat çeken Hasan Can Kaya, izleyiciye kahkaha dolu bir geceyi garanti ediyor.
Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması

Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması

Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması




 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hasan Can Kaya#Tahsin Hasoğlu

BAKMADAN GEÇME!