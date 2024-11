Türkiye’den Almanya’ya çok ‘konuşulacak’ stand up çıkarması!

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de her gösterileri büyük ilgiyle izlenen ve kapalı gişe oynayan komedyenler Hasan Can Kaya ve Tahsin Hasoğlu, Pickaseat ve Gen-z Entertainment iş birliğiyle Almanya turnesine çıkıyor. Almanya’yı kahkahalarla buluşturacak gösterilerin biletleri Pickaseat üzerinden satışa sunuldu.



Yaklaşık 10 yıldır Youtube üzerinden kendi yazıp oynadığı video ve skeçleri paylaşan Tahsin Hasoğlu, 23 Kasım’da Stuttgart, 24 Kasım’da Münih, 25 Kasım’da Frankfurt ve 27 Kasım’da ise Berlin’de sahne alacak. ‘1 Erkek 1 Kadın’ın senaristlerinden olan senarist-komedyen Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, orantısız mizah formatlı yeni talk show ‘Konuşanlar’, 23 Kasım tarihinde Duisburg ve 24 Kasım’da ise Hamburg’da performans sergileyecek.BKM Mutfak’ın yetenekli komedyenlerinden biri olarak tanınan Tahsin Hasoğlu, mizah dolu videolarıyla sosyal medyada büyük takipçi kitlesi kazandı. Şimdi de komedisini sahneye taşıyan Tahsin Hasoğlu’nun solo stand-up gösterisinde, komik skeçler ve eğlenceli parodilerle kahkaha tufanı yaşanacak. Tahsin Hasoğlu, bu mizah dolu muhteşem gösterisiyle izleyicilerine mutlu anılar vaat ediyor.‘Konuşanlar’ show’uyla 40 milyondan fazla izleyiciye memnun eden Hasan Can Kaya, TikTok’ta 1 milyardan fazla beğeniyle sosyal medyada rekorlar kırdı ve şu anda neslinin önde gelen komedyenlerinden biri oldu. Kendine has mizah anlayışı ve seyirciyle kurduğu canlı etkileşim, her gösteriyi özel bir deneyime dönüştürüyor. Özellikle seyircileriyle yaptığı esprili sohbetlerle dikkat çeken Hasan Can Kaya, izleyiciye kahkaha dolu bir geceyi garanti ediyor.