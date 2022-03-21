Türkiye ve Almanya'nın son savaşı: Salih Özcan!

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Salih Özcan ise yaptığı açıklamada, "Hangi milli takım için oynayacağıma dair konuştuk. Ancak son olarak performansıma odaklanmam gerektiğine karar verdik." dedi. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, "Şu anda Salih Özcan için bir karar verme süreci var. Potansiyelli oyuncularımızın kimler olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki Salih Özcan da onlardan biri." açıklamasını yaptı.Almanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olan Salih Özcan, o dönem teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz tarafından da özel olarak isteniyor. Kuntz faktörünün Salih Özcan için ilgi çekici olduğu da vurgulandı.

U15'TEN U21'E KADAR ALMANYA

Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.