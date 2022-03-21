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Türkiye ve Almanya'nın son savaşı: Salih Özcan!

#Salih Özcan #Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye ve Almanyanın son savaşı: Salih Özcan

Türkiye ve Almanya Milli Takımları arasındaki oyuncu savaşının son cephesi Salih Özcan...Bu sezon FC Köln formasıyla gösterdiği performansı dikkat çeken Salih Özcan için hem Türkiye hem Almanya'dan teklif gittiği açıklandı. Köln Teknik Direktörü Steffen Baumgart, "Salih'in vermesi gereken bir karar var. Almanya ve Türkiye'den teklifler var. Hangisi için oynayacağına dair bir karar verme süreci olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve Almanyanın son savaşı: Salih Özcan
Salih Özcan ise yaptığı açıklamada, "Hangi milli takım için oynayacağıma dair konuştuk. Ancak son olarak performansıma odaklanmam gerektiğine karar verdik." dedi. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, "Şu anda Salih Özcan için bir karar verme süreci var. Potansiyelli oyuncularımızın kimler olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki Salih Özcan da onlardan biri." açıklamasını yaptı.
Türkiye ve Almanyanın son savaşı: Salih Özcan
KUNTZ FAKTÖRÜ İLGİ ÇEKİCİ
Almanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olan Salih Özcan, o dönem teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz tarafından da özel olarak isteniyor. Kuntz faktörünün Salih Özcan için ilgi çekici olduğu da vurgulandı.

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U15'TEN U21'E KADAR ALMANYA
Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.

Türkiye ve Almanyanın son savaşı: Salih Özcan

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#Salih Özcan #Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER

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