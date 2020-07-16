Türkiye ile Avrupa arasındaki hava köprüsü

SunExpress, Antalya ve İzmir’i hem iç hem dış hatlarda en fazla noktaya uçan hava yolu olmanın yanı sıra bu iki merkezinin dışında 10 Anadolu şehrinden yurt dışına gerçekleştirdiği doğrudan seferlerle Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olma konumunu korumaya devam ediyor. Yolcularının sağlıklı ve emniyetli şekilde seyahat etmesi için gerekli tüm önlemleri alan şirket, Türk yolcularını Avrupa’daki birçok önemli noktadan Anadolu şehirlerine direkt uçuşlarla bağlayarak onları memleketlerine ve sevdiklerine kavuşturmaya odaklanıyor. Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerinden merkezi Antalya’ya, yine Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart’dan ise aktarma merkezi İzmir’e her gün karşılıklı seferler düzenleyen SunExpress, Almanya dışında Avrupa’da da önemli birçok destinasyondan uçuş imkânı sunuyor. SunExpress, Antalya’yı 21, İzmir’i 23 ve Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu’nun 10 şehrini ise Avrupa’da toplam 18 noktaya direkt tarifeli seferlerle bağlıyor. Şirket ayrıcı, önümüzdeki günlerde seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte genişleteceği dış hat uçuş planını da duyurmaya hazırlanıyor.





KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin hem sağlıklı hem de emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleriyle iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maskeyle seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu şirketi, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca iki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldırdı, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan şirket, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektanlı mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, uçaklarda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizleniyor.