8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Köln Başkonsolosluğu’nda düzenlenen etkinliğe katılan ‘German Medical Award 2019’ ödüllü Dr. Dilek Gürsoy, 60’lı yıllarda işçi ailelerinin, çocuklarının başarıları için Almanya’ya geldiklerini ve bu uğurda emek harcadıklarını söyledi: “Onlar niye buraya geldiler? Çocukları bir yerlere ulaşsınlar diye geldiler. Ulaştığımızı da göstermek için onlara diyorum. Onların bize verdiği emekler boşa gitmedi ve asla da boşa gitmeyecek. Artık bir emek sarf etmek lazım. Bunu benim annem, babam yapmışlar ve şimdi de onları ödüllendirdik. Özgüven çok önemli, özgüvenli olmaları şart. Özgüvensiz hiçbir yere gelemiyoruz. Maalesef herkes bizi böyle boynu bükük biliyor. Dik duruşlu olmamız lazım, bir Türk kadını zaten dik duruşlu olur.”

‘BURADA BİR TÜRK HASTANESİ YOK’

Bir yapay kalp merkezi kurmak istediği belirten Dr. Gürsoy, söz konusu merkezi Türkiye’de mi yoksa Almanya’da mı kuracağı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Türkiye için her zaman varız. Ben Türkiye’ye gidip, bir hastane açarak kolay şekilde geçinebilirim. Ama benim vizyonum, benim amacım, burada bir hastane kurup çağ atladığımızı onlara göstermek. Burada bir Türk hastanesi yok, bunu başarıp Almanlara kendi tarzımızı öğretelim.” Türklerin işlerini vicdan ile yaptıklarını ve Almanlarda bunun eksik olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Gürsoy, vicdan ile doktorluğun eş değer olduğunu dile getirdi. “Tabi ki Türkiye’ye yardım için her zaman varım” sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.





‘O ACI BEN ÇEKTİM, GÖRDÜM’

Konsoloslukta düzenlenen etkinliğe katılan diğer bir isim ise 1993 yılında Almanya’nın Solingen kentinde kundaklanan evinde ailesinin beş ferdini kaybeden Mevlüde Genç oldu. Olayın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi acısını içinde yaşadığını belirten Mevlüde Genç, “Burada iki toplum arasında insanları dostluğa ve hoşgörüye çağırıyorum. 4 milyon insanımız burada yaşıyor diye hiçbir zaman ağzımdan kötü söz çıkarmadım. İnsanlarımız, işçilerimiz var diye acıyı bağrıma bastım. Burada çocuklarımız var diye kötü örnek olmak istemedim” dedi. İyiliğin açmadığı kapı olmayacağını ve kötülükle bir yere varılamayacağını belirten Genç, gençlere okuyarak bir meslek sahibi olmaları ve kendilerini harcamamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Mevlüde Genç, Hanau’da düzenlenen ve 4’ü Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, “O acının ne olduğunu biliyorum, Allah sabırlar versin. Eğer rahatsız olmasam koşa koşa, seve seve oraya kadar giderdim çünkü o acıyı ben çektim, gördüm. Allah böylesi acıları kimselere göstermesin” diye konuştu.