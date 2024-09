Türkiye çok kıymetli bir coğrafyada

Haberin Devamı

İKİ yılda bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans’da Türk şirketlerini desteklemek için Berlin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu. Türkiye’nin başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde olduğunu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ulaşılabilen bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu 67 ülkenin 1.5 milyar nüfusa, 40 trilyon Dolar’lık milli gelire ve 10 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Doğu-batı geçiş yollarından tarihi İpek Yolu’ndan modern İpek Yolu’na kadar gerçekten çok kıymetli bir coğrafyadayız. Biz de Türkiye’nin bu konumunu ciddi bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Ona yönelik yatırımlar yapıyoruz” dedi.



Haberin Devamı

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Ayrıca, altyapı projelerindeki çalışmaları anlatarak demir yolu ve havalimanı yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, Berlin’deki konuşmasında Türkiye’de ulaştırma alanında son 22 yılda yapılan büyük yatırımlara dikkati çekti. Bölünmüş yol ağının 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkarıldığını, Türkiye genelinde 32 yeni havalimanı inşa edildiğini ve demir yollarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yüksek hızlı tren projeleriyle Türkiye’yi modern demir yollarıyla tanıştırdıklarını, 2 bin 250 kilometrelik hızlı tren ağı oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, raylı sistem araçlarının üretimine başlandığını, saatte 160 kilometre hızla giden elektrikli trenler üretildiğini ve bu kapasiteyi 225 kilometre hıza çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, Türkiye’deki 217 liman ve diğer ulaşım altyapılarının da küresel ticaretin merkezi haline gelmesi için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.



Haberin Devamı

‘BURADA OLMANIZ HER ŞEYİYLE KIYMETLİ’

Almanya’da 3.5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığını hatırlatan Uraloğlu, bunun yüzde 10’unun başkent Berlin’de olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Değerli kardeşlerim sizlerin burada olması her şeyiyle kıymetlidir. Bir kere sizlerin bireysel olarak kendi ailenizin, kendi yakınlarınızın geçimi noktasında bir gayretiniz var. Yani birçok fedakârlığınız var. Sonra ülkemize döviz kazandırmayla ilgili. Sonra burada istihdam sağlamayla ilgili gayretleriniz var. Bunlar gerçekten bizim için kıymetli. Özveriyle buradasınız. Ve ülkemizi, Türkiye’mizi siz burada güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Sizin her hareketiniz o anlamda da bir temsilin karşılığıdır diye düşünüyorum” diye konuştu.