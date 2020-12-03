Türkgücü Münih bu kez üzdü!

Almanya'nın 3.liginde mücadele eden Türkgücü Münih takımı ligin bir maç eksiği ile 12.karşılaşmasında beklenmedik bir yenilgi alırken, zirve yarışında adeta fren yaptı. Deplasmanda rakip Hansa Rostock ile karşılaşan ekibimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın daha 7.dakikasında rakip penaltı atışı kazandı. Bahn usta bir vuruş ile durumu 1-0 yaptı.

28.dakikada ise bu kez Türkgücü oyuncusu Berzel yanlışlıkla kendi kalesine golü atınca durum 2-0 oldu. ilk yarıda bu sonuçla bitti.

2.yarıda Türkgücü atak oynayan taraftı. Ancak sonuç alabilecek golü bulamadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Türkgücü Münih takımı 2.yenilgisini alırken zirve yarışında yara aldı. Ligte 12 maç sonucu 4 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası 18 puan ile 9.sırada yer aldı. İKİNCİ MÜNİH DERBİSİ CUMARTESİ UNTERHACHİNG İLE

Türkgücü Münih takımı bu kez Cumartesi günü 2.kez Münih derbisi maçına çıkacak. Aynı ligde mücadele eden yine Münih'in bir başka ünlü takımı Unterhaching ile kendi sahasında mücadele edecek.