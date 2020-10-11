Türkgücü evinde fırsatı tepti
Almanya’nın Münih şehrinde 1975 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden SV Türkgücü Münih, bu hafta kendi evinde SV Wehen Wiesbaden takımını konuk etti. Ünlü Olimpiyat Stadı’nda oynanan 0-0 berabere bitti.
KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında (47 dakika) oyuna giren Gabriele çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 62. dakikada ise Wiesbaden için çok önemli bir pozisyondu. Korner atışı sonrası rakip oyuncunun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Vollath kurtardı. 77. dakikada ise bu kez Türkgücü atağa geçti. Holz’un ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta top üst direkten dışarı çıktı. Golsüz biten karşılaşmanın ardından Türkgücü Münih haftayı 6 paun ile 6. sırada kapattı. Türkgücü 16 Ekim’de FC Magdeburg takımı ile karşılaşacak. Daha önce taraftar alınması planlanan karşılaşma, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.
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