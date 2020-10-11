Türkgücü evinde fırsatı tepti

KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında (47 dakika) oyuna giren Gabriele çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 62. dakikada ise Wiesbaden için çok önemli bir pozisyondu. Korner atışı sonrası rakip oyuncunun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Vollath kurtardı. 77. dakikada ise bu kez Türkgücü atağa geçti. Holz’un ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta top üst direkten dışarı çıktı. Golsüz biten karşılaşmanın ardından Türkgücü Münih haftayı 6 paun ile 6. sırada kapattı. Türkgücü 16 Ekim’de FC Magdeburg takımı ile karşılaşacak. Daha önce taraftar alınması planlanan karşılaşma, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.