Türkçe, müfredata girene kadar devam

TOPLANTIYA, Glashütten Belediye Başkanı Thomas Ciesielski, Hessen eyaleti Türkiye kökenli milletvekilleri İsmail Tipi (CDU), Taylan Burcu (Yeşiller), Turgut Yüksel (SPD) ve Saadet Sönmez (Sol Parti) ile eyalette faaliyet gösteren otuzun üzerinde Türk sivil toplum kuruluşundan temsilciler ve Hessen Yabancı Dil İnisiyatifi üyeleri katıldı. Türkçenin Hessen okul sisteminde yabancı dil olarak yer verilmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin mutlaka en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ciesielski, bu konudaki çalışmalara destek olacağını söyledi. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ise Hessen Başbakanı Volker Bouffier (CDU) ve Eğitim Bakanı Prof. Alexander Lorz ile yaptığı görüşmelerde Türkçenin Hessen okul sisteminde yer almasına yönelik Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve beklentilerini kapsamlı biçimde aktardığını kaydetti: “Önümüzdeki dönemde Hessen Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe’nin yabancı dil dersi olarak okutulmasını pilot projeler aracılığıyla denemesinin Hessen’deki Türk toplumu tarafından benimsenmeyeceğini vurguladık. Alman muhataplarımıza Türkçe ile ilgili taleplerimizin hakkaniyete uygun biçimde ve diğer dillere uygulanan kriterler çerçevesinde yanıtlanması beklentisini ilettik.” ‘OKUL DENEMELERİNDE YOKUZ’

HTDIP Sözcüsü Atila Karabörklü, Hessen hükümetinin uygulamak istediği Türkçeyle ilgili hiçbir projede ve okul denemelerinin içinde yer almayacaklarını belirtti. Türk toplumunun ortak talebinin diğer dillere uygulanan kriterlerin Türkçe için de kabul edilmesi olduğunu belirten Karabörklü, Türkçenin yabancı dil olarak Hessen okul sisteminin kalıcı bir parçası oluncaya kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Karabörklü, “Türkçe’nin Hessen okullarında yabancı dil dersi olarak yer alması, iş gücü göçünün 60’ıncı yılında, sosyal, kültürel ve ticari alanlara yansımanın ötesinde ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürütülen çalışmalar bağlamında önemli bir etken olacak” dedi. ‘TÜRKÇE BENİM ONURUM’

Toplantıya katılan Hessen milletvekili İsmail Tipi, Taylan Burcu, Turgut Yüksel ve Saadet Sönmez, Türkçenin müfredatta yer alması çalışmalarına tam destek verdiklerini, Türk sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin çok etkili bir şekilde Hessen Meclisi’ne yansıdığını belirttiler. Konuşmasında “Türkçe benim onurum” ifadesini kullanan CDU’lu İsmail Tipi, konuyu gerektiğinde mazbatayı bırakacak kadar önemsediğini söyledi. Tipi, Türkçe konusunda SPD’nin hata yaptığını iddia ederken toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise imza kampanyası, büyük bir miting gibi eylem alternatifleri üzerinde durdu.