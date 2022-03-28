‘Türkçe hepimiz için vazgeçilmezdir’

Haberin Devamı

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Daire Başkanı Adem Günaydın, koordinatör Ahmet Alemdar, uzman yardımcısı Hazal Selin Atik, uzman yardımcısı Selman Kantar’dan oluşan bir heyet, Hannover’e gelip, Eğitim Ataşeliği’nin yanı sıra bir dizi ziyaretlerde bulundular. FöTEV Nds, ASTÖB, DİTİB, TGN, IGMG, Türk Aileler Birliği, UID, KKD, AS-ADD, Hür-Türk, Hildesheim Türkgücü, THY Hannover Şubesi, İlim İrfan Derneği temsilcilerinin katılımıyla başkonsolos yerleşkesinde bir toplantı düzenlendi. YTB Daire Başkanı Günaydın, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “1960’lı yıllardan bu yana yurt dışına çıkan yaklaşık 7 milyon Türk’ün sorunlarını yakından takip eden, sorunlarını çözmeye çalışan, aile, eğitim ve gençlik konularında ağırlıklı olarak çalışan bir kurumuz. Vatandaşlarımız, 1960’lı yıllardan başlayarak zaman zaman başta Avrupa ülkeleri olmak üzere değişik ülkelere geldi. Buralara işçi olarak gelen büyüklerimizin çocukları, torunları, yaşamın hemen her alanında varlıklarını göstermeye başladı. 2010’da kurulan başkanlığımız tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Bizlerden önce sizler burada vardınız ve sorunlarınızın çözümüne katkı sunmak amacıyla bir alanda kurumsallaştınız. Bu bizim açımızdan oldukça önemli bir gelişme. Sizlerle yapılan görüşmeler sonrasında TBMM’den 20 civarında kanun değişikliğinin geçmesini sağladık. Yurt dışında yapılan ırkçı saldırıların yanı sıra hak ve özgürlükler konularında yıllık raporları hazırlıyoruz. Derneklerimize birçok alanda proje desteği sunuyoruz.”

Haberin Devamı

Muavin Konsolos Ezgi Ertan Bayram, YTB Daire Başkanı Adem Günaydın, Koordinatör Adem Alemdar

OKULLAR KALDIRIYOR

YTB heyeti daha sonra Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Başkan Seyhan Öztürk ve yönetim kurulunun katıldığı ziyarette Türkçe dersleri ve çocukların genel eğitimleri konusunda görüş alış-verişinde bulunuldu. Öztürk, Türkçe derslerinin giderek kaldırıldığını, okulların, Türkçe dersini özellikle din dersiyle aynı saate denk getirdiğini ve finans yetersizliği nedeniyle yeni öğretmen alamayacaklarını söylediklerini aktardı. Diğer uluslarla ve eğitim sendikasıyla birlikte bakanlığa sürekli mektuplar gönderdiklerini belirten Öztürk, Türk dernekleriyle kurdukları ‘Anadil Çalışma Grubu’nda birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Haberin Devamı